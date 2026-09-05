Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, takımının bugün cumartesi akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin beşinci hafta karşılaşmasında iki tarafı bir araya getiren klasikoda Al-Ittihad'a 2-1 mağlup olmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Postecoglou, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Al-Ittihad'ın ilk dakikalardan sonra aynı hücum görüntüsünü sergilemediğini söyledi ve maçın büyük bölümünde Nassr'ın daha iyi taraf olduğunu ve fırsatlar üretmede inisiyatifi elinde bulundurduğunu vurguladı.

Nassr'ın teknik direktörü şöyle açıkladı: "Karşılaşmada gördüğüm şey, 15. dakikadan sonra fırsatlar üreten tek bir takım vardı, o da Nassr'dı. Oyuncularımızın geçen sezon ve bu sezon yaptıkları, karaktere sahip olduklarını kanıtladı."

Avustralyalı teknik direktör, oyuncularının zorlu başlangıcın ardından gösterdikleri tepkiden bahsetti ve her maçın kendine özgü koşulları olduğunu, karşılaşmanın bazı bölümlerinde konsantrasyonun düşmesinin mümkün olduğunu belirtti; ancak takımının gösterdiği tepkiyi beğendiğinin altını çizdi.

Şunları ekledi: "Her karşılaşma farklı bir olay. Bugünkü rakip büyük enerjiye sahip ve konsantrasyonun daha düşük olması olağan bir şey. Her maça ayrı ayrı bakarsak, sebepler her karşılaşmada farklılık gösteriyor ve takımımızın tepkisine baktığımızda, her seferinde daha iyi oluyor."

Postecoglou, ikinci yarıda yaşananlara değinerek Al-Ittihad'ın Nassr kalesi için gerçek bir tehlike oluşturmadığını, buna karşılık takımının beraberliği yakalayıp maçın sonucunu tersine çevirmesine yol açabilecek bir dizi fırsat elde ettiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "İkinci yarıda Al-Ittihad'ın gerçek fırsatları olmadı, bizse en az 5 kez ulaştık. Beraberliği yakalasaydık, işler farklı olurdu. Oyuncular üzerlerine düşeni yaptı ve onlardan bundan daha iyisini isteyemem, çünkü ellerinden gelenin en fazlasını ortaya koydular."

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Nassr'ın teknik direktörü, oyuncularının önlerine çıkan fırsatları değerlendirme biçimini övdü ve Al-Ittihad kalecisi Predrag Rajković'in parlak performansının, bu denemelerin gole çevrilememesinin sebeplerinden biri olduğunu belirtti.

Şöyle açıkladı: "Önümüze çıkan fırsatları Al-Ittihad kalecisi savuşturdu, oyuncularımız bunları harcamadı. Mesele şu ki bu futbol ve böyle şeyler olur. Kornerlerde de topu istenen şekilde ulaştıramadık."

Postecoglou açıklamalarını, mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı hissettiğini vurgulayarak tamamladı; ancak aynı zamanda Nassr'ın ikinci yarıda gerçek karakterini gösterdiğini ve talihsizlik olmasaydı birden fazla gol atabilecek durumda olduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Kaybetmek hayal kırıklığı verici. Karşılaşmaya iyi başlamadık, özellikle ilk 15 dakikada. İkinci yarıda ise gerçek potansiyelimizi gördük ve birçok gol atmak mümkündü, ama başaramadık."