Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, geçen hafta oynanan klasiko maçında İttihad'a karşı alınan yenilginin ardından, Suudi Roshn Ligi'nde Abha'yı mağlup etmenin sevincini dile getirdi.

Nassr, çarşamba günü Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abha'yı 2-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan'ın "El-Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığına göre Postecoglou, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarında şunları söyledi: "En önemlisi kazanmamızdı. Seviyemiz iyi olmasına rağmen geçen maç hayal kırıklığı yaratmıştı."

Avustralyalı teknik direktör, Nassr'ın geçen cumartesi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Cidde'deki İnma Stadı'nda İttihad'a karşı oynanan klasiko maçında aldığı 2-1'lik yenilgiye işaret ediyor.

Şöyle devam etti: "Yedi maçın altısını kazandık ve kendimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Bu sezon boyunca sıkıntı çektiğimiz birçok zorlukla karşılaştık, ayrıca 80. dakikada sakatlıklar yaşadık; bu yüzden takdiri oyunculara veriyorum."

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Abha maçıyla ilgili olarak ise şunları belirtti: "Bugün gördünüz ki oyuna hâkim olduk ve fırsatlar yarattık, ancak hâlâ geliştirilmesi gereken bazı detaylar var."

Postecoglou, konuşmasında Abha'nın golüne özel yer ayırarak şöyle dedi: "Yediğimiz gole gelince, barajda tek bir oyuncunun olması yeterliydi. Hepimiz gol yüzünden hayal kırıklığına uğradık, ancak bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum."

Avustralyalı teknik direktör ayrıca, diğer Portekizli Joao Felix ve Fransız Kingsley Coman'ın yokluğunda, hücum hattının merkezine Portekizli Cristiano Ronaldo ve Suudi Abdullah el-Hamdan'dan oluşan bir ikiliyi sürmesinden de söz etti.

Şöyle açıkladı: "Her maç farklıdır ve kadromuz kısıtlı, bu yüzden sistemi değiştirmemiz doğal. El-Hamdan ve Cristiano'nun bugün iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum ve bu bizim için iyi bir tercih oldu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bugünkü oyun tarzımız farklıydı ve Ayman Yahya sağlık durumu itibarıyla yüzde 100 değildi; tam bir maç oynayacak kapasitesi yoktu."

Ardından şunları ekledi: "Sami el-Naci iyi bir oyuncu ve oynama şansını bulacak. Oyuncu sayımızı diğer kulüplerle karşılaştırırsak, sayı olarak daha azına sahibiz, ancak elimizdeki oyunculara güveniyorum."

Şöyle sürdürdü: "Haydar (Abdülkerim) ve Rakan (el-Gamdi) gibi iyi genç oyuncularımız var. Herkes bizimle her gün antrenman yapıyor ve aralarında bir rekabet var. Bazı durumlar olabilir, ancak bana göre herkes fırsatını bulacak."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Biz birlikte çalışan bir kulübüz ve elimizdeki hızla Nassr ile mümkün olan en iyi sonucu vermeye çalışıyoruz. Biz bir aileyiz ve her şeyi birlikte yapıyoruz; kulüp gerçekten birlik içinde."

Bu galibiyetin Nassr'ın puanını 15'e yükselttiğini ve takımı, averajla liderlik koltuğundaki Hilal'in gerisinde, üçüncü sıradaki Kadisiye'nin önünde, Suudi Ligi puan tablosunun ikinci sırasına taşıdığını hatırlatalım.