Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, kulübün gelecek yıllardaki geleceğini temsil ettiklerini düşündüğü 3 oyuncusuna sürpriz yaptı.

Nassr, Cuma akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında karşılaştığı Diriyah'ı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada, takımın savunma hattında yaşadığı eksiklikleri telafi etmek için genç oyuncu Awad Aman ilk 11'de görev aldı; bu eksikliklerin son kurbanı ise Suudi savunmacı Abdülilah el-Amri olmuştu.

Postecoglou, Suudi "El-Şark el-Avsat" gazetesinin aktardığı maç sonrası basın toplantısındaki açıklamalarında bu konuya değinerek şunları söyledi: "Genç oyuncularımızın iyi olduğunu düşünüyorum, ancak en önemlisi onları sahaya sürmek için doğru zamanı seçmek."

Avustralyalı teknik adam, sözlerinde 3 oyuncuyu özellikle vurgulayarak şöyle açıkladı: "Takımda Saad Hakavi, Rakan el-Gamdi ve Awad Aman var; onlar kulübün geleceğini temsil ediyor."

Postecoglou ayrıca farklı galibiyete ilişkin şunları söyledi: "İyi bir performans sergiledik, galibiyet almak rahatlatıcı. Kalemizde gol görmeden 3 gol attık, zorlu bir takım karşısında performansımız iyiydi ve oyuncuların ortaya koyduğundan memnunum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Diriyah takımı duran toplarda iyi, bu akşam uzun taç atışları kullanıyordu, ancak savunmada duran toplar karşısında iyi performans gösterdiğimiz için bize tehlike oluşturamadı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ayrıca hücumda duran topları kullanmakta da iyi bir performans sergiledik ve bunlardan birinden gol atmayı başardık."

Bu galibiyetle Nassr'ın puanı 19'a yükseldi ve Suudi Ligi puan tablosunda averajla Kadisiye'nin gerisinde ikinci sırada yer aldı; bir maç eksiği bulunan Hilal'in ise bir puan önünde bulunuyor.