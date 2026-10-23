Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Faysali karşısında takımının ilk on birinde yaptığı dikkat çekici bir değişiklikle taraftarları şaşırttı. Brezilyalı Angelo Gabriel'i ilk on birin dışında bırakmaya karar veren Postecoglou, Suudi forvet Abdullah el-Hamdan'ı tercih ederek, önceki teknik direktör Jorge Jesus dönemiyle özdeşleşen yaklaşımdan farklı bir taktiksel eğilimi yansıtan bir adım attı.

Nassr, karşılaşmaya Suudi Arabistan Roshn Pro Lig'inin on birinci haftası kapsamında çıkıyor ve üç puanı almayı, zirvedeki takımların üzerindeki baskıyı sürdürmeyi hedefliyor. Takım, zirve için güçlü bir rekabetin ortasında puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor; bu da ilk on birde yapılan her değişikliği taraftarların ilgi odağı haline getiriyor.

Postecoglou, son dönemde takımın başvurduğu seçeneklerden biri olan Brezilyalı Angelo'dan ilk on birde vazgeçmeye karar vererek, Abdullah el-Hamdan'a ileri uçta Portekizli Cristiano Ronaldo'nun yanında baştan itibaren sahada olma fırsatı verdi ve el-Alemi'nin hücum düzeninin hatlarını yeniden çizdi.

Avustralyalı teknik direktör, 4-4-2 oyun sistemine dayanıyor; orta sahada Samu Costa ve Abdullah el-Hayberi görevleri üstlenirken, yanlarında Joao Felix ve Sadio Mane yer alıyor, hücumu ise el-Hamdan ve Ronaldo yönetiyor. Bu değişiklik, önceki dizilişte Angelo'ya başvurmak yerine, Portekizli kaptanının yanında bir Suudi forvetin varlığıyla Nassr'a doğrudan bir hücum seçeneği sunuyor.

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Nassr'ın ilk on biri şu şekilde oluştu: Kalede Bento; önünde savunmada Nawaf Buşel, Inigo Martinez, Abdulilah el-Amri ve Evad Aman; orta saha Samu Costa, Abdullah el-Hayberi, Joao Felix ve Sadio Mane'den oluşurken, hücumu Abdullah el-Hamdan ve Cristiano Ronaldo ikilisi yönetiyor.

Angelo'nun ilk on bir dışında bırakılması, özellikle isminin son dönemde Nassr'ın başvurduğu hücum seçenekleriyle özdeşleşmesinin ardından, Brezilyalı oyuncuyu Postecoglou'nun hesaplarında nasıl bir rolün beklediğine dair soru işaretleri doğuruyor. Ancak tek bir maçta ilk on birden çıkarılması, ona olan güvenin sona erdiği anlamına gelmek zorunda değil; aksine, rakibin oyun tarzının ve karşılaşmanın doğasının dayattığı teknik düzenlemelerin bir parçası olabilir.

Angelo'dan vazgeçmekle el-Hamdan'a ilk on bir fırsatı vermek arasında, Nassr taraftarı, Postecoglou'nun Faysali karşısındaki macerasının ne kadar başarılı olacağını ve net bir hücum ikilisine geçişin maçı sonuçlandırmak için takıma gereken etkinliği kazandırıp kazandırmayacağını, yoksa değişikliğin etkilerinin sahada görülmesi için zamana mı ihtiyaç duyacağını merakla bekliyor.

Nassr'ın ilk on biri

Kaleci: Bento.

Savunma: Nawaf Buşel - Inigo Martinez - Abdulilah el-Amri - Evad Aman.

Orta saha: Costa - el-Hayberi - Joao Felix - Sadio Mane.

Hücum: el-Hamdan - Ronaldo.







