Postecoglou erken uyarıyı yaptı: 6 günde 3 maç ve Ronaldo hakkında sevindirici haber!

Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Feiha'yı 3-0 mağlup ettikleri büyük galibiyetin ardından net bir uyarı mesajı vererek, takımının önümüzdeki günlerde eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta bir fikstürle karşı karşıya olduğunu, bunun da kadroda geniş çaplı değişikliklere gitmesini zorunlu kılabileceğini vurguladı.

Postecoglou, Nassr'ın bu hafta 6 gün içinde 3 maç oynayacak tek Suudi takımı olacağını açıkladı. Bu durum, özellikle sezonun başlamasıyla ve oyuncuların tamamının henüz tam hazırlık seviyesine ulaşmamış olmasıyla birlikte, teknik ekibi oyuncuların fiziksel yükünü yönetme konusunda zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

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Nassr'ın teknik direktörü basın toplantısında, "Bu hafta 6 gün içinde 3 maç oynayacağız" dedi ve mevcut aşamada odak noktasının yalnızca sonuçlar olmayacağını, maç yoğunluğuyla başa çıkma ve oyuncuların hazır bulunuşluğunu önümüzdeki dönem boyunca koruma biçimi olacağını vurguladı.

Postecoglou, Cristiano Ronaldo'nun durumuna da değinerek Nassr kaptanının maça geldiğini ve takıma destek verdiğini teyit etti; ancak şu anda önceliğin toparlanma sürecinde olacağını, özellikle takımın bir sonraki maça yalnızca iki günü kaldığını belirtti ve şunları söyledi: "Cristiano bugün burada, kendisi her zaman bizimle. Şu an en önemli şey toparlanma; özellikle bu maçtan sonra önümüzde yalnızca iki gün var. Ardından oyuncuların hazırlık durumlarına göre oynayıp oynamayacaklarına karar vereceğiz."

Teknik direktör, elindeki kadroyu övdü ve Feiha maçında önemli birçok oyuncunun eksikliğine rağmen Nassr'ın güçlü bir takıma sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Maçtan önce de söylediğim gibi, güçlü bir takımımız var ve bugün oynamayan önemli oyuncular var. Ancak benim için önemli olan, sahaya çıkan tüm oyuncuların, ister maça başlamış olsunlar ister sonradan girmiş olsunlar, harika bir performans sergilemeleriydi."

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Postecoglou, Feiha maçının takım için iyi bir sınav olduğunu, özellikle sezon başı maçlarının genellikle zorlu geçtiğini ekledi. Oyuncuların hazırlık kampına farklı tarihlerde katılmasının tam fiziksel hazırlık seviyesine ulaşmalarını engellediğine dikkat çekti, ancak oyuncularının bağlılığını överek şöyle dedi: "Yüzde 100 hazırlık seviyesine ulaşmadık, ama oyuncuların performansı ve bağlılığı son derece harikaydı."

Postecoglou ayrıca Sami Al Najei'yi özel olarak övdü ve oyuncunun büyük potansiyele sahip olduğunu, ancak kendisini bir sezon boyunca sahalardan uzak tutan sakatlıklar nedeniyle şanssızlık yaşadığını belirtti. Teknik ekibin oyuncuyu kademeli olarak ele aldığına işaret ederek şunları ekledi: "Hazırlık döneminde harika bir performans sergiledi ve tam bir sezon aradan sonra oynaması için biraz zamana ihtiyaç duyması gayet doğal."

Böylece, Feiha galibiyetinin Nassr için daha zorlu bir sınav serisinin yalnızca başlangıcı olduğu anlaşılıyor. Takım, fikstür yoğunluğuna rağmen olumlu sonuçlarını korumakla yükümlü olacak; bu sırada Ronaldo'nun ve diğer yıldızların oynayıp oynamayacağı ile Postecoglou'nun sezonun başlangıcından bu yana en zorlu dönemlerinden birini yönetme becerisi merakla bekleniyor.