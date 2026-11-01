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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Postecoglou cevaplıyor: Ronaldo'yu Asya mücadelesinin dışında bırakmaya neden karar verdi?

Pakhtakor Tashkent - Al Nassr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nassr FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
C. Ronaldo
Özbekistan
Suudi Arabistan
Portekiz

Ne dedi?

Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında yarın pazartesi günü oynanacak Özbek ekibi Paktakor maçının kadrosundan Portekizli Cristiano Ronaldo'yu neden çıkardığını açıkladı. Postecoglou, kararın maç yoğunluğu ile fazla seyahat ve yolculuk nedeniyle bazı asli oyuncuları dinlendirme politikası çerçevesinde alındığını belirtti.

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Nassr, kıta serüveninin başlangıcında farklı sonuçlar elde ettikten sonra bu maça çıkıyor. Takım, maceraya Paktakor karşısında 1-1'lik beraberlikle başladı, ardından Emirlikler ekibi Wasl'ı 3-1 yendi, sonra Katar ekibi Al Shamal'a 1-3 mağlup oldu ve şimdi Batı Grubu'ndaki konumunu güçlendirecek olumlu bir sonucun peşinde.

Postecoglou, Ronaldo'yu dinlendirme kararının yalnızca Portekizli yıldızla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Fransız Kingsley Coman ile defans oyuncusu Mohamed Simakan'ı da kapsadığını; bunun ardı ardına gelen maçlar ve seyahatler ile teknik ekibin bu üçlünün önündeki maçlar öncesinde fiziksel yüklerini hafifletme isteği nedeniyle olduğunu belirtti.

Gelecek maçlar
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AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALN

ALN

Postecoglou, maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Maç yoğunluğu ile fazla seyahat ve yolculuk nedeniyle Ronaldo, Coman ve Simakan'ı dinlendirmeye karar verdim."

Avustralyalı teknik adam, takımın sezon başından bu yana geçirdiği gelişimden söz ederek şunları ekledi: "Zorlu başlangıca, hazırlık koşullarına ve sezon başında hazırlığın tamamlanmamış olmasına rağmen artık mükemmel bir aşamaya ulaştık ve yarınki maçla bunu teyit etmeyi amaçlıyoruz."

Postecoglou, sözlerini maçın önemine ve Nassr'ın kıta hedeflerine dikkat çekerek tamamladı: "Bu şampiyonluk bizim için önemli ve biz burada ne elde etmek istediğimizi çok iyi biliyoruz." Bu sözler, takımın Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde rekabete devam etme ve hedeflerine ulaşma isteğine işaret ediyordu.

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