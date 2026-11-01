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Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Postecoglou, Baktakor karşısında Nassr'ın kadrosunda iki değişikliğe gidiyor

Pakhtakor Tashkent - Al Nassr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nassr FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
A. Postecoglou
A. Al Amri
Özbekistan
Suudi Arabistan
Avustralya

Al-Alami ikinci galibiyetin peşinde

Bir basın raporu, bugün pazar günü, Suudi Al-Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun, Özbek takımı Pakhtakor maçı için takım kadrosunda iki değişiklik yapmaya yöneldiğini ortaya koydu.

Al-Nassr, yarın pazartesi günü, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in dördüncü haftası kapsamında Özbek takımı Pakhtakor'a konuk olacak.

 Suudi "Arriyadiyah" gazetesine ait özel bir kaynağa göre, Abdulilah Al-Amri'nin, takımının geçtiğimiz perşembe günü Suudi Roshn Ligi'nin 12. haftasında 5-3 kazandığı Al-Khaleej maçında ilk 11'de yer almamasının ardından, savunmanın göbeğinde İspanyol Inigo Martinez'in yanında oynaması bekleniyor.

Avustralyalı teknik direktör, Al-Khaleej maçında Martinez'in yanında Fransız Mohamed Simakan'a güvenmiş, Al-Amri ise yedek kulübesinde kalmıştı.

Gelecek maçlar
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AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALN

ALN

Buna karşılık, başkent sarı-lacivertlileri, sarı kartların birikmesi sonucu aldığı cezanın sona ermesinin ardından Portekizli Samu Costa'nın hizmetlerine yeniden kavuşuyor; oyuncu, 11. haftada Al-Faisaly karşısında gördüğü ihtar nedeniyle Al-Khaleej maçında forma giyememişti.

Postecoglou'nun, maçların ve seyahatlerin peş peşe gelmesi ile teknik ekibin bu üçlünün fiziksel yükünü önümüzdeki önemli karşılaşmalar öncesinde hafifletme isteği nedeniyle Cristiano Ronaldo, Fransız Kingsley Coman ve savunmacı Mohamed Simakan'ı dinlendirmeye karar verdiği belirtiliyor.

Al-Nassr'ın teknik direktörü, takımın Batı Grubu'ndaki durumunu düzeltecek bir galibiyet almak istiyor; zira takım, bir galibiyet ve bir yenilgiyle elde ettiği 3 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor ve BAE temsilcisi Al-Wasl'a karşı ertelenmiş bir maçı daha bulunuyor.

 

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