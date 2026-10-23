Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Suudi forvet Abdullah el-Hamdan'ın takımın el-Feyha karşısında aldığı 3-1'lik galibiyete yaptığı katkının ardından oyuncunun yeteneklerini övdü. Karşılaşma, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin on birinci haftası kapsamında oynandı.

Postecoglou, el-Hamdan'ın uzun süre sahada kalmasa dahi takımın hesaplarında etkili bir unsur olmasını sağlayan özel yeteneklere sahip olduğunu vurgulayarak, oyuncunun Nassr'ın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elindeki her şeyi ortaya koyduğuna dikkat çekti.

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Nassr'ın teknik direktörü maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Abdullah el-Hamdan mükemmel bir oyuncu, 10 dakika oynasa bile sana her şeyini veren bir oyuncu ve etkili bir isim." Bu övgü, teknik direktörün Suudi forvetin yeteneklerine olan güvenini ve teknik tercihlerindeki önemini yansıtıyor.

El-Hamdan, ilk on birde sahaya çıkma fırsatı bulduktan sonra dördüncü dakikada Nassr'ın el-Feyha karşısındaki ilk golünü kaydederek takımına erken bir üstünlük sağladı ve üç puanın alınmasına giden yolu açtı. Ardından Cristiano Ronaldo ikinci golü ekledi, Angelo Gabriel ise üçüncü golle karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Postecoglou galibiyetin önemi hakkında konuşarak, takımının karşılaşmanın ve sahanın zorluğunun farkında olduğunu ancak aradığı sonucu aldığını vurguladı ve şunları ekledi: "En önemlisi bugün kazanmak ve üç puanla ayrılmaktı. Sahanın zorluğunu çok iyi biliyoruz ve galibiyetten dolayı çok mutluyum."

Bu galibiyet, Roshn Ligi'nde zirve mücadelesinde Nassr'a yeni bir ivme kazandırırken, Postecoglou'nun el-Hamdan'a yönelik övgüsü, oyuncunun takım yapısındaki değeri ve ister ilk on birde başlasın ister yedek kulübesinden girsin fark yaratabilme kabiliyeti konusunda net bir mesaj niteliği taşıyor.



