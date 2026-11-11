Al-Ahli'nin Al-Nassr maçına yönelik hazırlıkları, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin en önemli karşılaşmalarından birinin öncesinde takımın sakatlıklar bakımından yaşadığı kriz nedeniyle birçok engelle karşı karşıya. Bu durum, Marino Pusic liderliğindeki teknik heyeti önümüzdeki dönemde zorlu sınavlarla baş başa bırakıyor.

Reklam

Al Ahli, Suudi Roshn Pro Lig'de dokuzuncu haftadan ertelenen karşılaşmada, bu ayın 20 Kasım'ında Al Nassr'ı Al Inmaa Stadı'nda ağırlamaya hazırlanıyor.

Al Ahli'nin sakatlar listesinde altı oyuncu bulunuyor; başında Türk defans oyuncusu Merih Demiral geliyor. Onun yanı sıra Zakaria Hawsawi, Saleh Abu Al Shamat, Nayef Mesud, Ermeni Eduard Spertsyan ve Fransız Valentin Atangana da listede yer alıyor. Bu durum, teknik heyetin uygun kadroyu hazırlama görevini daha da zorlaştırıyor; özellikle bazı isimlerin Al Nassr maçı tarihine kadar yokluklarının sürme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda.

"Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığına göre, bu yokluklar Pozicic üzerindeki baskıyı iki katına çıkarıyor; zira Al Ahli, taraftarının memnuniyetini kazanamayan son sonuçların ardından dengesini yeniden kurmaya ihtiyaç duyuyor. Bu da teknik heyetin geleceğini ve takımın gidişatını düzeltme kabiliyetini, beklenen karşılaşma tarihi yaklaşırken Al Ahli camiası içinde ilgi odağı haline getirdi.

Durumun zorluğu, sakatlıkların belirli bir mevkiyle sınırlı kalmayıp takım içinde birden fazla hattı etkilemiş olmasında yatıyor. Bu durum, teknik direktörün taktiksel hesaplarında ve ilk on birini belirleme şeklinde değişiklikler yapmasını dayatabilir; özellikle de Al Nassr maçının, rakibe karşılık verebilmek için mümkün olan en yüksek fiziksel ve teknik hazırlığı gerektirdiği düşünülürse.

Reklam Reklam

Teknik heyet, önümüzdeki günlerde beklenen tıbbi raporlar aracılığıyla sakatların durumunun netleşmesini bekliyor. Bu raporlar, her oyuncunun maçtan önce takımla antrenmanlara dönme kabiliyetini belirleyecek. Bu arada sağlık ekibi, iyileşme sürecini hızlandırmak ve mümkün olan en fazla sayıda oyuncuyu hazırlamak için çalışıyor; ancak hiçbir oyuncuyu hazırlığı tamamlanmadan aceleyle sahaya döndürmekten kaçınıyor.

Related Topics

Gelecek maçlar AHL Premier Lig 12:30 ALN

Yokluk kriziyle mücadeleye paralel olarak, mevcut ara dönem Pozicic için son maçlarda ortaya çıkan hataları giderme, oyuncular arasındaki uyumu geliştirme ve bazı sakatların klasikoya yetişememe ihtimaline karşı uygun alternatifleri hazırlama açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor.

Al Ahli taraftarı, takımın Al Nassr karşısında yaşayacağı yoklukların boyutunu öğrenmek için bir beklenti hali içinde; zira maç, takımın bu sezonki hedefleri açısından önem taşıyor ve oyuncular olumlu bir sonuç elde ederek taraftarın güvenini yeniden kazanmak istiyor.

Reklam

Önümüzdeki günler, klasiko öncesinde Al Ahli'nin şeklini belirlemede belirleyici olacak. Peki sağlık ekibi, etkili bazı isimleri yeniden kazanarak Pozicic'e ek seçenekler sunmayı başaracak mı, yoksa teknik direktör sakatlık krizinin sürmesi nedeniyle karşılaşmaya farklı bir kadroyla mı çıkmak zorunda kalacak?

Al Ahli, Suudi Ligi puan tablosunda 21 puanla altıncı sırada yer alırken, Al Nassr 28 puanla üçüncü sırada bulunuyor.