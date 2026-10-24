Posecki, yeni bir oyuncuya Ahli ile ilk kez forma giyme fırsatı veriyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, Katar temsilcisi Al-Gharafa ile oynanacak AFC Seçkinler Şampiyonlar Ligi maçında yeni bir oyuncuya ilk kez sahaya çıkma fırsatı vermeye karar verdi.

Al-Ahli, Asya kıtasal turnuvasının lig aşamasındaki üçüncü haftada, yarından sonraki gün Pazartesi günü Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda rakibi Al-Gharafa'yı ağırlayacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Al-Ahli'nin maç kadrosunda Gambiyalı savunmacı Abubakar Sidi Kinteh'in bu sezon ilk kez yer alacağını belirtti.

Kinteh, geçen yaz transfer döneminde Norveç ekibi Tromsø'den gelerek önümüzdeki 5 yılı kapsayan bir sözleşmeyle Al-Ahli'ye transfer olmuştu, ancak o zamandan beri hiçbir maçın kadrosunda yer almamıştı.

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Gambiyalı savunmacı, geldiğinden bu yana sezon başlamadan önce takımın yurt dışı kampı sırasında ön adalede yırtık yaşayarak sakatlandı ve bu durum, Hollandalı teknik direktörün hesaplarından uzak kalmasına neden oldu.

19 yaşındaki oyuncu, geçirdiği sakatlıktan iyileşmesinin ardından önümüzdeki dönemde Al-Ahli ile sahada olmaya hazır hale geldi.

Kinteh'in varlığı, özellikle takımın zaman zaman yaşadığı eksiklikler göz önüne alındığında, savunma anlamında Al-Ahli'ye büyük bir katkı olacak. Bu eksikliklerin son kurbanı ise Türk savunmacı Merih Demiral olmuştu.

Al-Ahli, Al-Gharafa maçına Asya turnuvasının Batı grubunda, bir galibiyet ve bir beraberlikten topladığı 4 puanla beşinci sırada yer alarak çıkacak. Takım, zirveyi paylaşan 4 ekibin 2 puan gerisinde bulunuyor.