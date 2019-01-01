Porto'dan Beşiktaş'a takas teklifi

Sezon sonunda Porto'ya dönmek isteyen Quaresma için Portekiz ekibi Beşiktaş'a sürpriz bir takas önerdi.

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın önümüzdeki sezon 'Büyük aşkım' dediği 'ya geri dönme ihtimali her geçen gün artıyor.

Öyle ki ekibi de eski oyuncularının geri dönmesine son derece sıcak bakıyor. Ancak Beşiktaş kulübü bonservis bedeli kazanarak, Porto kulübü ise 35 yaşındaki bir oyuncu için bonservis ödemeden bu transferi bitirmek istiyor.

Hürriyet'in haberine göre; Bu konuda görüşmeler devam ederken, Porto kulübünden siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldiği öğrenildi. Portekiz ekibinin yöneticilerinin siyah-beyazlılara, devre arasında PAOK'a 6 aylık kiralık olarak gönderilen Sergio Oliveira'yı önerdiği belirtildi.

Merkez orta sahada görev yapan 26 yaşındaki oyuncunun Ricardo Quaresma'nın takasında kullanılabileceğini iletilirken, bu konuda Beşiktaş yönetiminden sezon bitmeden yanıt gelmesi bekleniyor.