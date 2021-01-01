Porto Pepe transferini duyurdu

Porto, Gremio'da forma giyen 22 yaşındaki Pepe'yi transfer ettiğini resmen duyurdu

Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in 10 puan gerisinde kalan Porto gelecek sezonun tansferlerine şimdiden başladı.

Porto, Brezilya ekibi Gremio'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Pepe'yi tranfer etti. Genç oyuncu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Serbest kalma bedeli 70 milyon euro

Gremio'da bu sezon sahaya çıktığı 36 maçta 9 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Pepe için 15 milyon Euro bonservis ödendi. Porto Kulübü oyuncunun serbest kalma bedelini ise 70 milyon euro olarak belirledi. 1997 doğumlu oyuncunun Gremio ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Pepe'nin kariyeri

Tam adı Eduardo Gabriel Aquino Cossa olan genç oyuncu futbola Foz do Iguaçu takımında başladı. 2916 yılında Gremio altyapısına transfer olan Pepe, 2018 yılında A Takım'a yükselmişti.

Brezilya futbolunun yükselen değerleri arasında gösterilen Pepe, Brezilya'nın alt yaş kategorilerinde Milli Takım forması da giydi.