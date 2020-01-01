Primeira Liga

Porto, 37 yaşındaki Pepe'nin sözleşmesini uzattı

Goal Türkiye
Yorum()
Pepe Porto 07 04 2019
Getty Images
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe, kaptanlığını yaptığı Porto ile 2023 yılına dek sözleşme imzaladı.

Portekiz ekibi Porto, 37 yaşındaki stoperi Pepe’nin sözleşmesini uzattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun kendisini 2023 yılına dek Porto’da tutacak sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Haberin devamı aşağıda

Porto, 2004 yılında Maritimo’dan 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pepe’yi 3 yıl sonra 30 milyon euro bedelle Real Madrid’e göndermişti.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    İspanyol devinde 10 sezon başarıyla forma giyen Brezilya asıllı Portekizli stoper, bu kulüpten sonra Beşiktaş’ta top koşturmuştu.

    İlerleyen yaşına rağmen formasını kaptırmayan Pepe, yeni sezonda Porto formasıyla 7; Portekiz Milli Takımı formasıyla ise 4 maçta görev aldı.

    Kapat