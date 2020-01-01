Porto, 37 yaşındaki Pepe'nin sözleşmesini uzattı
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Portekiz ekibi Porto, 37 yaşındaki stoperi Pepe’nin sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun kendisini 2023 yılına dek Porto’da tutacak sözleşmeye imza attığı duyuruldu.
Porto, 2004 yılında Maritimo’dan 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pepe’yi 3 yıl sonra 30 milyon euro bedelle Real Madrid’e göndermişti.
İspanyol devinde 10 sezon başarıyla forma giyen Brezilya asıllı Portekizli stoper, bu kulüpten sonra Beşiktaş’ta top koşturmuştu.
İlerleyen yaşına rağmen formasını kaptırmayan Pepe, yeni sezonda Porto formasıyla 7; Portekiz Milli Takımı formasıyla ise 4 maçta görev aldı.