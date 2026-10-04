Portekiz Milli Takımı'nın beki Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo'nun milli takıma dönüşüyle ilgili tutumunu netleştirdi ve UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında Norveç'i 2-1 mağlup etmelerinin ardından takımın kapılarının Portekiz'in kaptanına ve kadroda bulunmayan tüm oyunculara açık olduğunu vurguladı.

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Portekiz Milli Takımı, Norveç karşısında aldığı ikinci galibiyetle turnuvadaki olumlu sonuçlarını sürdürdü ve gruptaki konumunu güçlendirdi. Bu sırada Ronaldo'nun, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı son krizin ve milli takım kampından ayrılmasının ardından yaşanan yokluğuna dair sorular devam etti.

Nuno Mendes, maçın ardından yaptığı televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Herhangi bir oyuncuyu aramızda görmek bizim için gayet doğal. Elde ettiğimiz sonuçlardan mutluyuz ve eğer Cristiano dönerse, onu kucak açarak karşılarız ve aramızda olmasından çok mutlu oluruz."

Paris Saint-Germain'in beki şöyle devam etti: "İster Cristiano olsun ister şu anda kadroda bulunmayan başka bir oyuncu, herkes takıma yeniden katılmak için her zaman beklenir." Bu, milli takım oyuncularının Ronaldo'nun yokluğunu grup içinde bir kriz olarak görmediğini açıkça ortaya koyan bir mesajdı.

Mendes, Portekiz Milli Takımı'nın mevcut dönemde yaşadığı birlik haline vurgu yaparak şunları söyledi: "Biz birlik içinde bir grubuz ve herhangi bir oyuncunun milli takıma dönmesinden mutlu oluruz." Böylece kaptanın yokluğu nedeniyle Portekiz soyunma odasında bir bölünme olduğuna dair spekülasyonlara son verdi.

Mendes'in açıklamaları, Portekiz Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde güçlü performanslar ve sonuçlar sunmayı sürdürdüğü bir dönemde geldi. Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği ise, özellikle Jesus ile yaşanan son krizin ardından, önümüzdeki aşamanın ne getireceği ve Portekiz'in kaptanının gruba ne zaman döneceği beklenirken herkesin gözünün üzerinde olmaya devam ediyor.