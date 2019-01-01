Portekiz'de Cristiano Ronaldo şoku! Maça devam edemedi...
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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı ağırlayan Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun sakatlığıyla sarsıldı.
Yıldız futbolcu, karşılaşmanın 28. dakikasında topsuz alanda yaptığı koşu sırasında kendisini yere bıraktı.
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Sağ üst adalesinden sakatlanan Ronaldo, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini Pizzi'ye bıraktı.
Ronaldo'nun Juventus'un 10 Nisan'da Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.