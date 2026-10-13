Portekizce: Hilal efsanesinden Ronaldo'ya sürpriz mesaj

Portekizli yıldıza selam

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Hilal kulübünün efsanesi Muhammed ed-Deayea, ezeli rakip Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'ya Portekizce bir mesaj göndermeye özen gösterdi.

Ed-Deayea, "X" sitesindeki kişisel hesabı üzerinden Portekizce paylaştığı mesajda şöyle dedi: "Dünya yıldızı Ronaldo'ya, asil tutumu ve ülkem Suudi Arabistan Krallığı'na verdiği destek için teşekkür ederim."

Şu açıklamayı yaptı: "Suudi şemağını giyme jesti, çok değer verdiğimiz bir saygı ve takdir mesajıdır. Gerçek duruşlar hafızalarda yer eder ve sporun sınırlarının ötesinde saygı kazandırır."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Sana tüm takdir ve saygımı sunuyorum Cristiano Ronaldo. Suudi Arabistan Krallığı herkesin sadakatini ve sevgisini hak ediyor."

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Ronaldo, dün pazartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Özbek ekibi Nevbahor ile yaptığı karşılaşmanın ardından Suudi Arabistan bayrağı taşıyan bir atkı takarak tüm dikkatleri üzerine çekmiş, son günlerde ülkede yaşanan olaylar nedeniyle Krallık'a açık bir destek vermişti.

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Portekizli yıldızın, Özbekistan şampiyonuyla oynanan karşılaşmada büyük bir performans sergilediği ve takımını Asya turnuvasındaki ilk zaferine 3-1'lik sonuçla taşıdığı, bu gollerden ikincisini de muhteşem bir şekilde kaydettiği belirtiliyor.