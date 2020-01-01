Portekiz Ligi 4 Haziran'da başlıyor

Portekiz Futbol Federasyonu, 12 Mart'ta süresiz olarak askıya alınan Liga NOS'un 4 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol ligleri bir bir geri dönüyor...

Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir dizi toplantıların ardından, hükümetin de izniyle, ülkede futbolun geri dönmesine karar verdiklerini açıkladı.

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Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 4 Haziran Perşembe itibarıyla Liga NOS kaldığı yerden devam edecek ve 2019-20 sezonunun 25. hafta maçları oynanacak.

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Müsabakalara seyirci kabul edilmeyecek.

Stadyumların sıkı bir şekilde denetleneceği, kulüplerdeki tüm oyuncuların, teknik ekibin ve personellerin sağlık kontrollerinden geçirileceği ve testler yapılacağı belirtildi.