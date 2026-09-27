Portekiz, kalecinin dev hatasını cezalandırdı ve Norveç karşısında galibiyet aldı

Son derece keyifli geçen mücadelede Portekiz, Norveç'i 1-2 mağlup etti. Yüksek tempoda oynanan maçta Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz gülen taraf oldu. Bu galibiyetle Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynadığı iki maçın ardından altı puana ulaştı.

Portekiz'de Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Jorge Jesus iki santrfor tercih etti ve bu mevkilerde Gonçalo Ramos ile João Félix görev yaptı. Bunlardan sonuncusu açılış golünü erken buldu.

Norveç daha etkili bir görüntü çizse de golü bulan taraf Portekiz oldu. Nuno Mendes soldan bindirdi ve topu Pedro Neto'ya aktardı, o da Félix'i buldu. Kurnaz ve gizli bir vuruşla kaleci Ørjan Nyland'ı mağlup etti: 0-1.

Ardından inisiyatifi Norveç aldı. Uzun topa sahip olma bölümleri ve akıcı kombinasyonlarla Ståle Solbakken'in ekibi kısa sürede skora denge getirmeye çalıştı.

Devre arasında ise Erling Haaland sonunda golünü attı. İlk yarıda birkaç fırsatı değerlendiremeyen yıldız oyuncu, Ødegaard'ın kullandığı serbest vuruş sonrası Patrick Berg'in kafa vuruşunda doğru yerde bulunarak topu ağlara gönderdi: 1-1.

Kısa süre sonra Portekiz yeniden öne geçti. Kaleci Nyland topu doğrudan Ramos'un ayağına gönderdi, Ramos da Norveçli kaleciyi aşırtma bir vuruşla avladı. Böylece skor çok hızlı şekilde yeniden 1-2 oldu.

58. dakikada Nyland bir kez daha hata yaptı ve Ramos yine bundan faydalandı. Diogo Costa'nın uzun topunu forvet iyi değerlendirdi. Norveçli kaleci kalesini terk etmişti ve topu ıskaladı, bu da AC Milan oyuncusunun topu boş kaleye göndermesine imkan tanıdı. RB Leipzig kalecisi sonunda bu büyük hatadan kurtuldu, çünkü gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Norveç'in hücum baskısı ise başka bir gol getirmedi. Norveç birkaç fırsat daha yakaladı, ancak Costa ikinci yarıda kalesini gole kapattı. Ronaldo maç boyunca yedek kulübesinde kaldı ve 1000. gol arayışına devam edemedi.







