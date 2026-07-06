Portekiz - İspanya maçının ardından Bernardo Silva ile Rodri arasında şiddetli tartışma: İşte nedeni

Bernardo Silva ve Rodri, Pazartesi akşamı Dünya Kupası’nda Portekiz ile İspanya arasında oynanan sekizinci final maçının sonunda şiddetli bir söz düellosuna girdi. Manchester City’de eski takım arkadaşları olan ikili, İspanya’nın 1-0’lık galibiyetle çeyrek finale yükselmesinin ardından maçın son dakikalarında birbirlerine karşı karşıya geldi.

Portekiz, uzatma süresinin son dakikalarında beraberliği yakalamak için bir başka altın fırsat yakaladı. Bernardo Silva, İspanya kalesinin önünde pozisyona girdi ancak kafası ile vurduğu top direğin hemen üzerinden dışarı çıktı ve bu sayede uzatmaya gitme şansı da kaybedildi.

Bu kaçırılan golün hemen ardından Rodri, Portekizli oyuncunun gözü önünde bu fırsatı coşkuyla kutladı. Ayrıca televizyon görüntülerinde, İspanyol orta saha oyuncusunun eski takım arkadaşının kafasına hafifçe bir tokat atıyor gibi göründüğü ve bunun üzerine Bernardo Silva’nın gözle görülür şekilde sinirlendiği görüldü.

Silva öfkeyle Rodri’yi işaret etti ve ikili daha sonra birbirlerine doğru yürüdü. Duyguların doruğa ulaştığı sırada, diğer oyuncular durumu yatıştırmak için araya girmek zorunda kaldı. Birkaç saniye sonra hakem maçı bitirdi.

Olayın görüntüleri anında sosyal medyada yayıldı ve birçok taraftar, iki orta saha oyuncusu arasındaki bu çatışmaya şaşkınlıkla tepki gösterdi. Silva ve Rodri, yıllarca Manchester City'de birlikte oynamış ve bu dönemde birçok büyük kupa kazanmıştı.

Maçın ardından Rodri, davranışının sorumluluğunu hemen üstlendi. İspanyol milli oyuncu, basınla yaptığı görüşmede eski takım arkadaşından açıkça özür diledi.

"Bernardo'dan özür diliyorum. Maçın sonunda onun kaçırdığı golü kutladım. Bu benim hatamdı," diyen Rodri, o anki duygularına kapıldığını kabul etti.

Rodri ve Bernardo Silva, son yedi yıldır Manchester City’de birlikte oynadılar. Bernardo Silva, kısa süre önce Real Madrid’e bedelsiz transfer oldu ve bu transferle birlikte ikilinin kulüp düzeyindeki işbirliği sona erdi.