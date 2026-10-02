Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Nuno Mendes, teknik direktör Jorge Jesus'a öfkeli bir şekilde "Denizciler" kampından ayrılan vatandaşı Cristiano Ronaldo hakkında karar vermenin kendi haddine düşmediğini söyledi.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka'yı 4-2 mağlup etti; takım bu maçta Ronaldo'nun ayrılışından görünürde etkilenmedi.

Sport gazetesi, Mendes'in maç sonrası açıklamalarını yayımladı. Mendes şöyle konuştu: "Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nda bir oyuncu, biz ise şu anda yapmamız gerekene ve teknik direktörün bize sunmak istediğine daha çok odaklanıyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Jesus ile çalışmaktan büyük bir rahatlık duyuyorum, takımımız için ve sahip olduğumuz yetenekleri öne çıkarmak adına pek çok iyi fikri var."

Paris Saint-Germain'in sol beki şunları ekledi: "Geri kalan konulara gelince, karar vermek bizim haddimize değil. Biz burada bize katılan her oyuncuyu karşılamak için varız." Bu sözleriyle, Dünya Kupası sırasında Cristiano'ya grup içindeki diğer oyunculara davranıldığı gibi davranılması gerektiğini açıklayan vatandaşı Joao Neves'in tutumuna işaret etti.



