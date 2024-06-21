EURO 2024'te yarın Türkiye ile karşılaşacak olan Portekiz'de Rafael Leao'dan iddialı açıklamalar geldi.

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez ile Portekiz ve AC Milan'ın yıldız kanat oyuncusu Rafael Leao, basın toplantısı düzenledi.

Roberto Martinez; Türkiye A Millî Futbol Takımı'nı, Hakan Çalhanoğlu'nu, Arda Güler'i ve Vincenzo Montella'yı överken, Leao ise tam tersi bir tavır takındı.

Roberto Martinez ne söyledi?

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, yarın oynanacak Türkiye - Portekiz maçıyla alakalı şunları söyledi:

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"Türkiye, Çalhanoğlu gibi deneyimli bir oyuncuya sahip. Montella çok iyi bir sistem kurmuş, çok genç ve çok koşan bir takım.

"Gürcistan maçında Türk taraftarların desteğini gördük, o desteği arkalarına aldıklarında bizim maçı dengede tutmamız gerekiyor.

"Hücum futbolu oynuyorlar ama savunmaya çok fazla önem vermiyorlar."

Martinez'den Arda Güler yorumu

Tecrübeli teknik adam, Türkiye - Gürcistan maçında harika bir gol atan Arda Güler ile alakalı ise, "Arda Güler son yıllarda çok iyi işler yapan bir oyuncu. Montella çok iyi bir takım yaratmış. Arda Güler'in oyunu Türkiye'nin güçlü oyunu için önemli olacaktır ama bunlara önlem aldık" sözlerini sarf etti.

Rafael Leao: 'Baskı olacağını sanmıyorum!'

Portekiz ve AC Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao ise öz güvenli bir açıklama yaptı.

Kanat oyuncusu yarın stadyumda oluşacak atmosferle ilgili, "Yarın çok büyük bir baskı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Roberto Martinez ise bu konuda Leao'ya katılmadığını ve Türk taraftarların, stadyumda baskı oluşturabileceğini vurguladı.