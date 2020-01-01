Portekiz ile İspanya yenişemedi: 0-0

Portekiz'in İspanya'yı konuk ettiği hazırlık karşılaşması 0-0 sona erdi.

Hazırlık maçında , İspanya'yı Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda konuk etti.

Portekiz sahaya Rui Patricio, Cancelo, Pepe, Semedo, Guerreiro, Sanches, Neves, Moutinho, Trincao, Andre Silva ve ; İspanya ise Kepa, Sergi Roberto, Llorente, Eric Garcia, Reguilon, Ceballos, Busquets, Canales, Rodrigo, Olmo ve Gerard Moreno ilk 11'i ile çıktı.

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Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 73. dakikada yerini Joao Felix'e bıraktı.

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Düşük tempoda ilerleyen maç boyunca İspanya, Gerard Moreno ve Dani Olmo; Portekiz ise Cristiano Ronaldo ve Renato Sanches ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.

Portekiz, 11 Ekim Pazar günü 'nde 'ya konuk olacak; İspanya ise 10 Ekim Cumartesi günü kendi evinde İsviçre ile karşılaşacak.