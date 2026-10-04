Fransız "L'Equipe" gazetesi, Portekiz Futbol Federasyonu içinde, efsane Cristiano Ronaldo'yu önümüzdeki dönemde milli takım kadrosuna geri döndürmek amacıyla girişimler yapıldığını ortaya koydu. Bu adımın hedefi, ona ülkesinin formasıyla son uluslararası maçını oynama fırsatı vererek, Portekiz futboluna kattıklarına yakışır bir şekilde uluslararası kariyerine perde indirmek.

Ronaldo, 30 Eylül'de teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan gerginliğin ardından, Portekiz'in 2-1 kazandığı Norveç karşılaşması boyunca ısınma hareketlerine katılmasına rağmen tüm maç boyunca yedek kulübesinde kalmasının ardından, Portekiz milli takımı kampından aniden ayrılmıştı.

Ayrılma kararı, Jesus'un düzenlediği bir basın toplantısı ile Ronaldo ve Portekiz Federasyonu başkanı arasındaki bir görüşmenin ardından geldi. Oyuncu daha sonra, ayrılışının arkasındaki gerçek nedenleri uygun zamanda açıklayacağını duyurdu; ancak şimdiye kadar uluslararası futbolu resmi olarak bırakacağını açıklamadı.

Fransız gazetesine göre Portekiz, Ronaldo için özel bir nitelik taşıyan bir karşılaşma ayarlamak üzere çalışıyor. Böylece maç, uzun yıllar boyunca uluslararası kariyerinde pek çok başarıya ve tarihi ana tanıklık eden, milli takımın kaptanı ve ülke tarihinin en önde gelen oyuncularından birine veda vesilesine dönüşecek.

Portekiz milli takımından sorumlu makamlar, Ronaldo'nun uluslararası kariyerinin sıradan bir şekilde sona ermesi yerine, son karşılaşmasının onun konumuna yakışır bir kutlama niteliği taşımasını hedefliyor; özellikle de oyuncu birçok büyük turnuvada Portekiz formasını giydiği ve milli takımı en önemli başarılarına taşıdığı için.

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"L'Equipe", Ronaldo için bir veda maçı düzenleme fikrinin, onun Portekiz milli takımında bıraktığı mirasa duyulan takdirden kaynaklandığını değerlendiriyor. Zira kendisi milli takımın tarihi gol kralı ve en çok uluslararası maça çıkan oyunculardan biri hâline geldi; dahası adı, bu yüzyılda Portekiz futbolu tarihinin en önemli dönüm noktalarıyla özdeşleşti.

Veda fikrinin, Ronaldo'nun Portekiz içinde sahip olduğu istisnai konum göz önüne alındığında, büyük bir taraftar ve medya ilgisi görmesi bekleniyor. Zira onun son maçı, taraftarlar için tarihi kaptanlarını bir kez daha milli takım formasıyla görme fırsatı anlamına geliyor; uzun kariyerinin ve uluslararası başarılarının coşkuyla kutlanması bekleniyor.

Böylece Portekiz, milli takım tarihinde silinmez bir iz bırakan bir efsaneye yakışır bir veda maçı vererek Ronaldo'nun uluslararası kariyerine istisnai bir son hazırlamak için çalışıyor. Portekiz'in kaptanının ülkesinin formasıyla son kez sahaya çıkmasına tanıklık edebilecek bu karşılaşmanın tarihi, rakibi ve ayrıntıları ise henüz belirlenmeyi bekliyor.