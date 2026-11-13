Portekiz’den Cristiano Ronaldo’ya saygı duruşu: Herkes 7 numaralı formayla

Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun millî takıma vedasının ardından yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bunu, onunla özdeşleşen 7 numaralı formayla yapacak. Braga'da Danimarka'ya karşı oynanacak Nations League beşinci hafta maçında tüm Portekizli futbolcular, CR7'nin millî takımdaki uzun yıllarının simgesi olan 7 numaralı formayı giyerek sahaya çıkacak.

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Ronaldo için düzenlenecek onurlandırma, perşembe günü yapılan bir toplantıda kararlaştırıldı. Toplantıya Federasyon Başkanı Pedro Proença, teknik direktör Jorge Jesus ve takımın üç kaptanı Bernardo Silva, Rúben Dias ve Bruno Fernandes katıldı. Bu ortak karar, Portekiz futbol tarihinin en büyük isimlerinden birinin katkılarını kutlamak için alındı. Ronaldo, Portekiz formasını ilk kez Ağustos 2003'te giymişti.

Onurlandırma, takımların sahaya çıkışıyla sınırlı kalmayacak. Federasyon, UEFA'nın onayıyla maçın yedinci dakikası için de bir kutlama düzenledi. O anda Estádio Municipal de Braga'daki taraftarlar, geçtiğimiz günlerde Lizbon'da olduğu gibi eski kaptanı alkışlayabilecek.

Sporting ile Moreirense arasındaki maçta Estádio José Alvalade'deki taraftarlar, ünlü "Siu" tezahüratı da dahil olmak üzere tezahüratlar ve pankartlarla Ronaldo'yu onurlandırmıştı. Stadın dev ekranlarında da Portekizli yıldızın Sporting A takımındaki ilk sezonunda giydiği 28 numaralı forma gösterilmişti.