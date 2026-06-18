Portekiz’deki yenilginin ardından Cancelo: “Sadece 15 dakika oynadık”

João Cancelo, gelecek sezonun geleceğinin belirsizliği altında, Portekiz Milli Takımı ve Suudi kulübü Al-Hilal ile birlikte kritik haftalar geçiriyor.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde Al-Hilal'dan kiralık olarak Barcelona'ya katılan Cancelo'yu bu yaz kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın bu çabaları sürerken, sağ bek dün Çarşamba günü Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan açılış maçında ilk 11'de yer aldı. Maç, Demokratik Kongo ile (1-1) berabere biten hayal kırıklığı yaratan açılış maçında ilk 11'de yer aldı.

Portekizli savunma oyuncusu maça sağ bek pozisyonunda başladı, ancak sonunda Barcelona teknik direktörü Hans Flick yönetiminde alıştığı pozisyon olan sol bekte oynadı. Roberto Martínez'in takımının performansı ise sönük geçti.

Cancelo, Portekiz milli takımının en aktif oyuncularından biriydi; hatta ikinci yarıda muhteşem bir makas vuruşuyla gol attı, ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maçın ardından Portekizli oyuncu hayal kırıklığını gizlemedi ve kendisine sert eleştiriler yöneltti. Portekiz gazetesi “A Bola”nın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: “Beraberlik bize yenilgi hissi veriyor. Sadece kendimiz için değil, bu takımdaki herkes için galibiyet hedefliyorduk. Bunu başaramadık, hatalar yaptık ve alçakgönüllü kalıp bunları düzeltmeliyiz.”

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları da ekledi: "Topa hakimiyetimizle maçı kontrol ettik, ancak gol için çok fazla fırsat yakalayamadık. Daha fazla fırsat yaratmamız gerekiyor. Bazı anlarda aceleci davrandık ve bu da rakibin kontra ataklarına yol açtı."

Üzüntüyle şöyle devam etti: “Bir gol attık ve yaklaşık 15 dakika boyunca iyi oynadık, ancak hiçbir fırsat yaratamadık. Sahanın son üçte birinde aceleci davrandık.”

Ayrıca, Dünya Kupası’nda Özbekistan ile oynayacakları bir sonraki maç öncesinde acil bir iyileşme çağrısında bulunarak şunları ekledi: “Bir sonraki maçta tek çözüm galibiyettir. İster as kadro ister yedek olsun, tüm oyuncular bir arada olmalı. Zor zamanlarda büyük takımlar öne çıkar.”







