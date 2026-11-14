Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı ve Manchester United orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, Danimarka karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyetin ardından pes etmeyi reddetti ve takımın hedefinin hâlâ grup aşamasını ilk sırada tamamlamak olduğunu vurguladı.

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Takımın Braga'da aldığı mağlubiyetin, bu yolculuğun sonu anlamına gelmediğini ve takımın sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen, Galler karşısında oynanacak bir sonraki maçta ilk sırayı garantilemek için yeni bir fırsata sahip olduğunu vurguladı.

Fernandes, mağlubiyetin ardından Portekiz'in “11” kanalına verdiği röportajda konuştu ve bu yenilgiyi, ders alınması ve hataların gözden geçirilmesi için bir fırsat olarak ele alınması gereken zorlu bir gece olarak nitelendirdi.

Milli takımın kaptanı, Portekiz'in planını istenen şekilde uygulayamadığını ve alışılmış oyun tarzını dayatamadığını kabul ederek, takımın beklenen seviyeyi ortaya koyamadığını ve bir sonraki maçtan önce geliştirilmesi gereken birçok yön bulunduğunu belirtti.

Manchester United oyuncusu, Portekiz Milli Takımı'nın büyük ölçüde orta saha gücüne dayandığını, ancak Danimarka'nın merkez bölgedeki alanları kapatmayı başardığını ve oyuncularının bu silahı kullanmasını engellediğini açıkladı.

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Rakibin Portekiz'in oyun tarzıyla akıllıca başa çıktığını, bunun da savunmayı aşmayı ve fırsat üretmeyi zorlaştırdığını, takımı derinlemesine hareketler ve paslara dayanmak yerine kanatlardan hücum çözümleri aramaya ittiğini ekledi.

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Fernandes, kanatlara yönelmenin Portekiz'e beklenen etkinliği sağlamadığını, zira takımın birebir mücadelelere ve orta toplar göndermeye dayandığını, oysa Danimarka Milli Takımı'nın bu oyun tarzıyla başa çıkma yeteneğinin farkında olduğunu belirtti.

Rakibin bu konuda güçlü olduğunu, ayrıca kale önünde büyük bir etkinlik gösterdiğini, önüne çıkan fırsatları değerlendirerek gollerini kaydettiğini ve bunun da farkın açılmasına ve Portekiz'in maça dönmesinin zorlaşmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

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Milli takımın kaptanı, bu aksaklığın boyutunu küçümsemeye çalışmadı; takımın bariz hatalar yaptığını ve maçtaki performansının tamamen olumlu olmadığını itiraf etti.

Ancak aynı zamanda, ağır sonuca rağmen ortaya çıkan olumlu unsurları korurken, teknik heyetin ve oyuncuların yaşananları analiz etmesi ve doğru şekilde işlemeyen yönleri belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, maçın yararlanılabilecek noktalardan yoksun olduğunu kabul etmeyi reddetti.

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Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki çıkışını hatırlattı; ilk dört maçını kazanan takımın bu sonuçlarının, grubu ilk sırada tamamlamak için gerçek bir fırsata sahip olduğunu teyit ettiğini değerlendirdi.

Danimarka karşısında alınan mağlubiyetin hedeflerin değiştirilmesini veya emellerden vazgeçilmesini gerektirmediğini söyleyen Fernandes, hesapların değişmediğini ve zirvenin belirlenmesinin hâlâ milli takımın son maçında sergileyeceği performansa bağlı olduğunu açıkladı.

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Portekiz'in kaptanı, açıklamalarını bir sonraki maça olumlu ve hırslı bir şekilde yaklaşmanın ve takımın Danimarka karşısında alamadığı üç puanı toplamaya odaklanmanın gerekliliğini vurgulayarak tamamladı.

Portekiz'in grup liderliğini garantilemek için Galler karşısındaki maçından yalnızca bir puana ihtiyacı var; bu da oyunculara mağlubiyetin etkilerini atlatma ve dengeyi yeniden sağlama fırsatı veriyor.

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Fernandes, hedefin değişmediğini ve bu aksaklığa verilecek yanıtın bir sonraki maçtaki performans ve sonuç yoluyla olması gerektiğini vurguladı.