Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu'na zehir zemberek sözler!

Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansı nedeniyle Portekiz'de adeta yerden yere vuruldu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, tıpkı Arda Güler gibi Türk futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Benfica'daki kariyerine harika bir başlangıç yapan milli futbolcu, son dönemde biraz formsuz. Bu durum, Portekiz basınında da dikkat çeken bir konu oldu.

Portekizli gazeteciden sert eleştiri

Son haftalarda suskun kalan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basını tarafından son haftalarda eleştirilerin hedefindeki isimlerden biri. Son olarak Zerozero yazarı Campo Pelado, Benfica'nın son maçlardaki oyununu eleştirdi.

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Fanatik'te yer alan habere göre Portekizli gazeteci, Kerem Aktürkoğlu'nu da sert eleştirerek, "Son altı maçında hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen Kerem Aktürkoğlu'nda ısrar etmek de yanlış, çok yanlış" sözlerini sarf etti.

7 Aralık'tan beri golü yok

Benfica'daki kariyerine harika bir başlangıç yapan Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, son dönemde formsuz. Son olarak 7 Aralık'ta Guiamaraes ağlarını havalandıran millî futbolcu, o günden bu yana gol atamıyor.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 21 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 21 karşılaşmada 10 gol atıp 6 asist yaparak 16 gole direkt katkı sağladı.