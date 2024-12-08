Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu gündemi: "Türk Harry Potter"

Benfica'nın Vitoria Guimaraes'i 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında gündem oldu.

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu yankısı

Benfica, Vitoria Guimaraes'i 1-0 yendi

Kerem Aktürkoğlu galibiyet golünü attı

NE OLDU? Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Benfica, konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun kadettiği golle 1-0 mağlup etti. Benfica formasıyla 10. kez fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Portekiz basınında günün konusu oldu.

NE SÖYLENDİ? Portekiz medyasında Kerem Aktürkoğlu hakkında yapılan övgü dolu yorumlar şu şekilde:

A BOLA: "BENFICA'NIN ŞAPKASINDAN SADECE TAVŞAN AKTÜRKOĞLU ÇIKTI"

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"Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın V. Guimaraes'e karşı kazandığı galibiyette gol attı ve en tehlikeli pozisyonlar imza attı. İlk vuruşta golü atan oydu, eğer defans oyuncusunun büyük bir hamlesi olmasaydı kısa bir süre sonra ikinci golü de atabilirdi. Aktürkoğlu, 77. dakikada mücadeleye son verecek golü inanılmaz şekilde kaçıran Pavlidis'in asistini de yaptı. Tüm bunlara ek olarak, kanat oyuncusu, oyundan çıkana kadar her zaman maksimumda olmak üzere muazzam bir savunma hazırlığı sağlıyor."

NOTICIAS AO MINUTO: "KEREM'İN GOLÜ HUZURU GETİRDİ"

"Aktürkoğlu'nun Vitoria SC'ye attığı tek gol, üç puanı kazanmaya yetti. Benfica, 29. dakikada takımında 10 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu'nun isabetli şutuyla öne geçti. Bu gol Bruno Lage'nin takımına gerekli huzuru getirdi. Aktürkoğlu'nun golünün zamanlaması Benfica için her şeyi kolaylaştırırken aynı zamanda Vitória'nın moralini bozdu."

RECORD: "AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ"

"Benfica, Vitoria'yı 1-0 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Benfica, Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçtiği ilk yarıda dominant olmasına rağmen, ikinci yarıda en fazla tehlikeyi yaratan Vitoria oldu ve skoru eşitlemek için birçok fırsat yakaladı. Verimliliğin sonucu belirlediği maçta Kartallar 31 puanla ikinci sıraya yükseldi ve 33 puana sahip olan ve bir maçı eksik lider Sporting ile aradaki farkı azalttı."

SOMOS FANATICOS: "TÜRK HARRY POTTER, GUIMARAES DUVARINI YIKTI"

"Kerem Aktürkoğlu'nun golü, Benfica'nın Vitoria SC'yi 1-0 yenmesi ve Kırmızıları Portekiz Ligi'nin zirvesine yaklaştırması için yeterli oldu. 29. dakikada Pavlidis, Leandro Barreiro ile birleşerek Türk Harry Potter'ın 'expelliarmus' (Harry Potter filminde geçen bir büyü sözü) diye bağırıp Guimaraes duvarını yıkmasının önünü açtı"

GLORIOSO 1904: "AKTÜRKOĞLU'NUN EXPELLIARMUS'U GERİ DÖNDÜ"

"Kerem Aktürkoğlu'nun 'Expelliarmus'u Vitoria Guimaraes'in kalesini açtı ve Türk, 29. dakikada Luz'da skoru açtı."

BOLA NA REDE: "KEREM AKTÜRKOĞLU ÇOK ÇABALADI"

"Kerem Aktürkoğlu çok çabaladı, sürekli hızlanmaya, rakiplerini geçmeye ve Benfica'nın oyununa objektiflik getirmeye çalıştı. Bruno Lage, Kartallar'ın oyununu bu profil kombinasyonunda sürdürdü ve Türk'ün oyunu temel oldu. Maçın içinde çok önemli bir gol attı."