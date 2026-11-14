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Portekiz, cumartesi akşamı Nations League'de ağır bir yenilgi aldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, Braga'daki Estádio Municipal'de Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu. Geceye büyük ölçüde Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Millî Takımı'na vedası damga vurdu.

Maç öncesinde Portekiz, 5 Kasım'da millî takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Ronaldo'nun vedasına geniş yer ayırdı. Oyuncular sahaya çıkarken eski kaptanın formasını giyen 11 kişi de sahaya girdi; ardından tribünlerden Ronaldo'ya bir saygı gösterisi yapıldı. CR7, yedinci dakikada da onurlandırıldı: Görüntüsü dev ekrana yansıtılırken taraftarlar alkışlayıp hep bir ağızdan adını haykırdı.

Maça hücum ederek başlayan Portekiz, ilk bölümde Danimarka'yı baskı altına aldı. İlk ciddi fırsat onuncu dakikada Vitinha'nın önüne geldi ancak elverişli bir pozisyondan çektiği şut yeterince sert değildi. Danimarkalılar da boş durmadı ve aralarında Mohamed Daramy'nin de bulunduğu oyuncularla tehlikeli kontra ataklar geliştirdi.

Yirminci dakikadan sonra Portekiz, golü bulmak için giderek daha fazla fırsat yakaladı. Pedro Neto'nun şutunu, Filip Jörgensen'in yerine kalede görev yapan Mads Hermansen rahatça kurtardı. Diogo Dalot'nun tehlikeli ortası da sonuç vermedi; Pierre-Emile Højbjerg, Neto vuruşunu yapamadan zamanında müdahale etti.

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Danimarka, 38. dakikada Rasmus Højlund'un çalışılmış bir duran top organizasyonunu kafa vuruşuyla tamamlaması üzerine öne geçtiğini düşündü. Ancak asisti yapan Joachim Andersen'in faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Birkaç dakika sonra Portekiz için işler yine ters gitti: Top Rúben Dias'ın koluna çarptı ve hakem, VAR müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

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43. dakikada penaltıyı kullanan Højbjerg, 11 metreden yaptığı vuruşla Diogo Costa'ya şans tanımadı. Portekizli kaleci doğru köşeyi seçse de şutu çıkaramadı. Böylece Danimarka soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda maç, ev sahibi ekip için kısa sürede kâbusa dönüştü. 50. dakikada Mikkel Damsgaard'ın topu Portekiz savunmasının üzerinden ustalıkla aşırmasının ardından Højlund, harika bir voleyle Danimarka'nın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Forvet, topa gelişine vurdu ve Costa'yı çaresiz bıraktı: 0-2.

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Portekiz maça dönmeye çalıştı ancak 57. dakikada fark daha da açıldı. Højlund, ince bir hareketle Renato Veiga'yı geçtikten sonra topu ustalıkla ağlara gönderdi. Gecenin ikinci golüyle skoru 0-3'e taşıyan forvetin golünün ardından Danimarka taraftarlarının bulunduğu deplasman tribününden Lionel Messi'nin adı provokatif biçimde haykırıldı.

Jesus, 63. dakikada yaptığı üç oyuncu değişikliğiyle gidişatı değiştirmeye çalıştı. Ronaldo'nun ikonik 7 numaralı formasını giyen Carlos Forbs, Francisco Trincão ve João Palhinha; sırasıyla Félix, Neto ve Rúben Neves'in yerine oyuna girdi. Trincão, Vitinha'nın güzel pasıyla neredeyse hemen çok iyi bir fırsat yakaladı ancak topu dışarı göndererek farkı azaltma şansını kaçırdı.

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75. dakikada Portekiz'in ağır yenilgisi daha da belirginleşti. Oyuna yeni giren Mathias Jensen'in ortasını Andersen kafayla ağlara gönderdi: 0-4. Portekiz, uzatma dakikalarının sonlarında bir teselli golü buldu. Joāo Félix'in şutu kurtarıldı, ardından Bernardo Silva dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 1-4.

Portekiz, yenilgiye rağmen Nations League A Ligi A Grubu'ndaki liderliğini korudu ve çeyrek finale katılmayı garantiledi. İkinci sıradaki Danimarka'nın da tur atlaması için salı günü Norveç'e karşı oynayacağı son maçta bir puan alması gerekiyor.