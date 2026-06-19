Portekiz basını Ronaldo’ya saldırıyor: Kendine saygı göster ve derhal emekli ol

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımı ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda “Brezilya-Avrupa” grubundaki ilk maçında ülkesinin Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından yeni bir eleştiri dalgasına maruz kaldı.

Ronaldo, bugün Cuma günü Portekiz basınının hedef tahtasına oturdu; “Apola” gazetesi, “Kaptan ateş altında… Kamuoyu ve basın, yıldızın hatasını affetmiyor” başlığını attı.

Aynı gazetede, Cristiano'nun yetiştiği kulüp olan Sporting Lizbon'un danışmanı ve ortağı Nuno Sarafia, köşe yazısında 7 numaralı formayı giyen oyuncuya karşı oldukça sert çıktı ve şöyle yazdı: "Her şey için teşekkürler Cristiano. Ama artık ayrılma zamanı geldi."

Yazısında şunları da ekledi: “Bütün ülke ona çok şey borçlu. İşte tam da bu nedenle, bir dönemin sonuna tanık olmak bize acı veriyor. 41 yaşında Cristiano, artık 31 yaşındayken olduğu gibi bir oyuncu değil. Öyle de olamazdı. Zaman, yenilmez bir rakip olarak hepimizi etkiler; ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, profesyonel sporcuları daha da fazla etkiler.”

Şöyle devam etti: “İki on yıl boyunca açık olan, yani milli takımın en önemli referans noktası olarak konumu, bugün artık geçerli değil. Bu durumun bir numaralı sorumlusu Cristiano’nun kendisidir, çünkü ne kadar kabul etmesi zor olursa olsun, milli takımda oynamayı bırakma zamanının geldiğini kabul etmedi.”

Şöyle devam etti: “İkinci sorumlu ise Roberto Martínez’tir; o, bu geçiş dönemini kolektif çıkarlar doğrultusunda yönetmek için hiçbir zaman yeterli yetenek veya otorite göstermedi. Ronaldo’nun varlığından kaynaklanan psikolojik ve taktiksel etki hâlâ belirgindir; birçok oyuncu onu aşırı derecede arıyor ve birçok hücum onun etrafında şekilleniyor, bu da takımın doğallığını yitirmesine neden oluyor.”

Ve şöyle devam etti: “Mesele bir efsaneye saygı duymamak değil, rekabetçi bir gerçeği kabul etmektir. Üçüncü bir sorumluluk ise Cristiano Ronaldo’nun çevresindekilere düşüyor; onlar hâlâ ona, son yirmi yıl boyunca defalarca yaptığı gibi milli takımı tek başına sırtlayabileceğini telkin ediyorlar. Bu artık mümkün değil, ne onun için ne de başka bir oyuncu için.”

Ve şöyle devam etti: “Tüm bu nedenlerden ötürü samimi bir çağrıda bulunuyorum: Cristiano Ronaldo’nun artık hiçbir şeyi kanıtlamasına gerek yok; ne Portekiz halkına, ne futbola, ne de kendisine. Tarihsel konumu sonsuza dek garantilidir. Sahneye çıktığı aynı ihtişamla sahneden ayrılma zamanı geldi.”

Son olarak şunları ekledi: “Kendisine, takım arkadaşlarına, milli takıma, onu yetiştiren Sporting kulübüne ve futbolda ilk adımlarını atan, onu rol modeli olarak gören binlerce çocuğa örnek olması için; ayrıca ona hayranlık duyarak büyüyen milyonlarca Portekizliye saygı duyulması için.”



