Polonya'da futbol mayıs sonunda başlıyor
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Legia.com
Spor bakanı Danuta Dmowska-Andrzejuk'un da katıldığı video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunan başbakan Mateusz Morawiecki, Polonya'nın en üst düzey futbol ligi olan Ekstraklasa'nın dönüş tarihini duyurdu.
Morawiecki, "Ligi mayıs ayının sonunda başlatmayı düşünüyoruz. Oyuncular ay başında antrenmanlara başlayabilecekler. Maçlar şimdilik seyircisiz oynanacak. Sporun dönüşünün hayatın normalleşmesine katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ekstraklasa Başkanı Marcin Animucki de kararı sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Animucki, "Önümüzdeki sürede beklenmedik bir sorun yaşanmaması halinde ilk maçı 29 Mayıs günü oynatabiliriz" dedi.
26. hafta sonunda ara verilen Ekstraklasa'da Legia Varşova, 51 puanla zirvede yer alıyor.