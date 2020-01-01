Polonya Ligi hakkında bilmeniz gerekenler
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Futbol kaldığı yerden devam ediyor.
Salgın yüzünden ara verilen Polonya Ekstraklasa'da 2019-20 sezonu, 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla 27. hafta maçlarıyla yeniden başladı.
İşte 5 madde ile Polonya'nın en üst düzey futbol ligi olan Ekstraklasa ile ilgili bilmeniz gerekenler:
- Lig ilk olarak 1927 yılında kurulmuş ancak 1939 yılında II. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla 9 yıllık bir aradan sonra 1948 yılında tekrar kurulmuştur.
- Ligde 16 takım mücadele etmektedir. Ligi şampiyon bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'de ön eleme oynamaya, 2. takım UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanır.
- Lig bitiminde ilk 8 takım şampiyonluk play-off turunda, son 8 takım ise küme düşme play-off turunda mücadele eder. Her takım ektradan yedişer maç daha yapar. Bu turlarda alınan puanlar, normal sezonda elde edilen puanlara eklenir. En çok puanı toplayan birinci takım şampiyon olur. Küme düşme turunu son iki sırada bitiren takımlar bir alt lige düşer.
- 14 şampiyonlukla ligin en başarılı takımları Gornik Zabrze ve Wisła Krakow'dur. 2018-19 sezonunda Piast Gliwice, tarihinde ilk kez şampiyon olmuştur.
- Lig tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu 186 golle Ernest Pohl; en çok forma giyen oyuncusu ise 559 maçla Lukasz Surma'dır.