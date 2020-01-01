Polonya Ligi hakkında bilmeniz gerekenler

Salgın sebebiyle ertelenmesinin ardından yeniden başlayan Polonya Ekstraklasa ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Futbol kaldığı yerden devam ediyor.

Salgın yüzünden ara verilen Ekstraklasa'da 2019-20 sezonu, 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla 27. hafta maçlarıyla yeniden başladı.

İşte 5 madde ile Polonya'nın en üst düzey futbol ligi olan Ekstraklasa ile ilgili bilmeniz gerekenler:

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