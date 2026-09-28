Estavana Polman, Vandaag Inside’ın kendisini artık davet etmeme kararına ilk kez tepki gösterdi. Eski hentbolcuya kısa süre önce, popüler talk show’daki konukluğunun tek seferlik kalacağı bildirildi.

Polman, RTL Boulevard’a yaptığı açıklamada, “Beni içerik tarafına fazlasıyla ittiler ve bunun önceden bu şekilde konuşulmamıştı. Bunun parçası olmak istemiyorum” vurgusunu yaptı. “Ben de sürekli bunun gerçekten bana uyup uymadığını aradığımı belirttim. Bir değerlendirme yapıldı ve bundan da böylesinin iyi olduğu sonucu çıktı.”

Polman’a göre kendisiyle Vandaag Inside editör ekibi arasında herhangi bir anlaşmazlık söz konusu değil. Rafael van der Vaart’ın sevgilisi, Wilfred Genee, Johan Derksen ve René van der Gijp’e karşı kırgınlık taşımayarak, “O adamlara bayılıyorum. Harikalar ve böylesi iyi” dedi.

Van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp podcastinde Polman’ın aylık olarak kullanılmasına dair şüphelerini dile getirmişti. Arnhemli isim, 28 Ağustos tarihli VI yayınında onu bununla yüzleştirdi ve ardından rahatsız edici bir konuşma yaşandı.

Polman, ağustos sonundaki performansının ardından bir daha VI’ın herhangi bir yayınına çıkmadı. Böylece birkaç hafta önceki bu konukluğun devamının gelmeyeceği artık netleşmiş oldu.

Derksen, geçen hafta sonu De Telegraaf’ta Polman’ın programa katılması hakkında çok da olumlu konuşmayarak, “Estavana ekranı dolduran hoş bir kız. Ancak konu Rafael van der Vaart’la yaşadığı hayat ya da hentbol olmadığında anlatacak pek bir şeyi yok” dedi.

Grolloo’dan daimi masa konuğu, “René geçen yaz podcastinde onun bizim için fazla hafif olduğunu söylemişti ve bu yüzden ilk düzenli konukluğunda masaya çok da fazla özgüvenle oturmadı” ifadelerini kullandı.

Genel yayın yönetmeni Robbie Bierboom, pazar günü De Telegraaf’a yaptığı açıklamada Polman’ın artık VI’da yer almayacağını doğruladı. “Hem Estavana hem de program yapımcıları, onun masadaki rolü konusunda şüphe duyuyordu. Sonuçta program olarak onunla masa konuğu olarak devam etmeme kararını biz verdik.”