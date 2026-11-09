24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Cincinnati Bengals v Atlanta FalconsGetty Images Sport
Çeviri:

Polisi çağırdı: Perez, Bernabeu'da bir Barcelona taraftarıyla şakalaştı

La Liga
Real Madrid
Barcelona
İspanya

Florentino Perez bir Amerikalı taraftarın cevabına inanamadı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Santiago Bernabeu'da oynanan Amerikan futbolu ligi karşılaşmasında Cincinnati Bengals ile Atlanta Falcons mücadelesi sırasında bir taraftara yaklaştığında, ezeli rakibi Barcelona'nın bir taraftarıyla karşılaşacağını muhtemelen beklemiyordu.

Tribuna sitesinin aktardığına göre Perez, Amerikalı bir kadınla konuşmak için durdu ve ona Real Madrid'i tutup tutmadığını sordu.

Ancak verdiği cevap hiç de beklenmedik oldu; kadın Barcelona taraftarı olduğunu açıkladı.

Perez anında kahkahayı patlattı ve yüksek sesle, "Sen Barcelona taraftarı mısın? Polis! Buraya gelin" diyerek şakaya ortak oldu.

Gelecek maçlar
RMA

RMA

La Liga

21 Kas 2026

CEL

CEL

BAR

BAR

La Liga

22 Kas 2026

VIL

VIL

Marca gazetesinin kamerası bu diyaloğu kaydetti ve video kısa sürede sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Kadın, Perez'e küçük bir espri yapmak için kusursuz bir fırsat sundu ve Real Madrid Başkanı bu fırsatı kaçırmadı.

Bir Barcelona taraftarının Santiago Bernabeu'da Real Madrid Başkanı tarafından sorguya çekilmesi alışılmış bir durum değil.

Perez, İspanya'da düzenlenen Amerikan futbolu liginin normal sezonundaki ikinci maç olan Cincinnati Bengals ile Atlanta Falcons mücadelesini izlemek için oradaydı.

Oyun kurucu Joe Burrow önderliğindeki Cincinnati takımı, karşılaşmayı 34-17 kazandı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin