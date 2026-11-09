Polisi çağırdı: Perez, Bernabeu'da bir Barcelona taraftarıyla şakalaştı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Santiago Bernabeu'da oynanan Amerikan futbolu ligi karşılaşmasında Cincinnati Bengals ile Atlanta Falcons mücadelesi sırasında bir taraftara yaklaştığında, ezeli rakibi Barcelona'nın bir taraftarıyla karşılaşacağını muhtemelen beklemiyordu.

Tribuna sitesinin aktardığına göre Perez, Amerikalı bir kadınla konuşmak için durdu ve ona Real Madrid'i tutup tutmadığını sordu.

Ancak verdiği cevap hiç de beklenmedik oldu; kadın Barcelona taraftarı olduğunu açıkladı.

Perez anında kahkahayı patlattı ve yüksek sesle, "Sen Barcelona taraftarı mısın? Polis! Buraya gelin" diyerek şakaya ortak oldu.

Marca gazetesinin kamerası bu diyaloğu kaydetti ve video kısa sürede sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Kadın, Perez'e küçük bir espri yapmak için kusursuz bir fırsat sundu ve Real Madrid Başkanı bu fırsatı kaçırmadı.

Bir Barcelona taraftarının Santiago Bernabeu'da Real Madrid Başkanı tarafından sorguya çekilmesi alışılmış bir durum değil.

Perez, İspanya'da düzenlenen Amerikan futbolu liginin normal sezonundaki ikinci maç olan Cincinnati Bengals ile Atlanta Falcons mücadelesini izlemek için oradaydı.

Oyun kurucu Joe Burrow önderliğindeki Cincinnati takımı, karşılaşmayı 34-17 kazandı.