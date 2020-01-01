Pogba'nın kardeşinden açıklama: "Gitmek istiyor"

Mathias Pogba, kardeşi Paul Pogba'nın Manchester United'da devam etmek istemediğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi.

forması giyen Fransız yıldız Paul Pogba'nın kardeşinden transfer açıklaması geldi.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon sadece 7 Premier Lig maçında forma giyebilen Pogba, 'tan transfer edildiğinden beribir türlü beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle sık sık eleştirildi. Uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan 26 yaşındaki futbolcunun kardeşi Mathias Pogba, yıldız oyuncunun geleceği hakında konuştu.

Mathias Pogba, kardeşinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bu yaz Manchester United'dan ayrılacağını söyledi. El Chiringuito TV'ye konuşan Mathias, "Paul'un takımdan ayrılmak istediğini herkes biliyor, Kardeşim Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve kupa kazanmak istiyor. Hepimiz biliyoruz ki Paul, gelecek sezon Manchester United'da olmayacak. Yazın neler olacağını" dedi.