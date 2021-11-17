Pogba’nın menajeri Mino Raiola’dan ayrılık sinyali

Paul Pogba’nın menajeri Mino Raiola, “Aralık, hayallerin ayıdır” sözleriyle oyuncusunun yakın zamanda Manchester United’dan ayrılabileceğini ima etti.

Başarılı orta saha oyuncusunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek. Manchester United’ın yeni kontrat teklifini geri çeviren Pogba’yla Avrupa’nın önde gelen kulüpleri ilgileniyor.

Pogba’nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Raiola, Ocak ayı transfer dönemi öncesinde bir kez daha dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Ne söyledi?

Rai’ye konuşan Raiola, Pogba hakkındaki söylentilerle ilgili şu yorumu yaptı:

“Aralık, hayallerin ayıdır... Ve ben hayal kurmayı asla bırakmam, ama şu anda Paul hakkında konuşmasak daha iyi. Manchester United’ın bazı eski oyuncuları bizim hakkımızda konuşamazlarsa işsiz kalırlar.”

“Paul Pogba’nın kontratından bahsetmek için çok erken. Neler olacağını göreceğiz. Kimseyi hayal kurmaktan alıkoyamam.”

Pogba hangi takıma gidebilir?

Son haftalarda Pogba’nın eski takımı Juventus’a dönebileceği yönündeki iddialar iyice arttı. İtalyan devinin sezona yaptığı kötü girişin ardından orta sahasını güçlendirmek istediği konuşuluyor.

Ancak Juventus’un Pogba transferi için yeterli bütçesi bulunmuyor. Bu nedenleoyuncu satmadıkları takdirde Pogba’yı isteyen diğer kulüplerle rekabet etmeleri kolay gözükmüyor.

Dünya Kupası apoletli oyuncu ile Real Madrid ve Paris Saint-Germain’in de ilgilendiği öne sürülüyor. United ile Pogba arasında yeni bir anlaşma imzalanmadığı takdirde, Fransız oyuncu yılbaşından itibaren diğer kulüplerle masaya oturmakta özgür olacak.

Pogba bu sezon ne yaptı?

Performansıyla sık sık eleştirilen yıldız oyuncunun takıma olan bağlılığı ve profesyonelliği de hem taraftarlar, hem yorumcular tarafından sorgulanıyor.

28 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 13 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı. Kırmızı Şeytanlar’ın Liverpool’a 5-0 kaybettiği maçta Naby Keita’ya sert bir müdahalede bulunan Pogba, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Fransa milli takımı kampında uyluğundan sakatlanan Pogba’nın sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.