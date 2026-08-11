Pogba'nın geleceğini tehlikeye atan büyük bir aksilik

Monaco'nun Fransız oyuncusu Paul Pogba, yeni sezonun başlaması öncesinde büyük bir darbe niteliğinde yeni bir aksilikle karşılaştı.

"As" gazetesi, Fransız orta saha oyuncusunun bugün Monaco ile İngiltere'deki antrenman seansını tamamlayamadığını, bir mini maça katıldığı sırada 2018 Dünya Kupası şampiyonunun sol uyluğunda ağrı hissettiğini yazdı.

Pogba'nın sakatlanması için hiç de uygun bir zaman değil; sezon hazırlık döneminde yalnızca 45 dakika oynamıştı. Geçen haftanın sonunda takımla antrenmanlara başlamıştı, ancak şimdi bir aksilik yaşıyor.

Geçen sezon Pogba, Monaco ile yalnızca altı maça çıkabildi; birçok sakatlık yaşadı ve sezonun büyük bir bölümünde forma giyemedi.

Tatil döneminin ardından fiziksel durumunun net olmaması nedeniyle, kulübün genel müdürü Thiago Scuro, yeni sezon hazırlık döneminin Fransız oyuncuyu değerlendirmek için bir fırsat olacağını açıkladı.

33 yaşındaki Pogba, doping nedeniyle aldığı men cezasının ardından belirsiz bir geleceğe doğru ilerliyor. Fransa Milli Takımı'nın asli oyuncularından biri olduğu 2018 Dünya Kupası'nın ardından kariyerinin zirvesine ulaşmıştı.

Dünya Kupası'nın ardından Pogba'nın kariyeri gözle görülür biçimde geriledi. 2021-2022 sezonuna kadar Manchester United'da kaldı, ardından bonservissiz bir transferle Juventus'a geri döndü.

İtalya'ya gelişi planlandığı gibi gitmedi. Ağustos 2022'de kardeşi, orta saha oyuncusunun Mbappé'ye zarar vermesi için bir büyücü tuttuğunu iddia etti.

İki yıl sonra Mathias Pogba, kardeşine şantaj yaptığı suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2024 yılında Paul Pogba, doping nedeniyle dört yıl men cezasına çarptırıldı. Fransız oyuncu yalnızca kötü haberler alıyordu.

Yine de men cezasının süresi hafifletildi ve 2025 yılında bir futbol maçında oynamak için geri döndü.