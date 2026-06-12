Pogba, Mbappé'yi savundu ve Les Bleus hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu

Fransız yıldız Paul Pogba, 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak Fransa milli takımının mevcut kadrosunun, kendisinin de temel taşlarından biri olduğu ve 2018 Rusya Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan "Altın Nesil"den kalite ve yetenek açısından daha üstün olduğunu vurguladı.

ESPN ile yaptığı özel röportajda, şu anda Monaco'da forma giyen orta saha oyuncusu, "Les Bleus"un dünya şampiyonluğunu geri kazanabileceğine ve 2022'de Arjantin'e karşı kaybettikleri finalin acısını dindirebileceğine olan büyük güvenini dile getirerek şunları söyledi: "Evet, bence herkes Fransa'yı şampiyonluğun en büyük adayı olarak görüyor ve öyle de olmalı, çünkü şu anda dünyadaki en iyi oyuncu kadrosuna sahipler."

Bununla birlikte, eski Manchester United yıldızı takım arkadaşlarına uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi ve şöyle devam etti: "Ancak en iyi oyunculara sahip olmak tek başına Dünya Kupası'nı kazanmak için yeterli değil; şu anda üzerlerindeki baskı iki katına çıktı ve turnuva boyunca mümkün olan en yüksek performans seviyesini korumaları gerekiyor."

Pogba, 2018 finalinde üçüncü golü atarak ülkesini Hırvatistan'ı 4-2 yenip 20 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Fransız futbol tarihine altın harflerle adını yazdırmıştı; Bu kadroda Kylian Mbappé, N'Golo Kanté ve Ousmane Dembélé gibi isimler yer alsa da, Pogba, William Saliba, Michael Olise ve Ryan Cherki gibi yeni kanların takıma katılmasıyla takımın kalitesinin inanılmaz bir şekilde arttığını düşünüyor ve şöyle yorumluyor: "Bireysel yetenek ve potansiyelden bahsedecek olursak, bu neslin bizden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ve bu üstünlüğün sahada da yansıtılmasını ve şampiyonluğu kazanmalarını gerçekten diliyorum."

Pogba, eski takım arkadaşı Mbappé'yi de güçlü bir şekilde savundu ve onun dünyanın en büyük turnuvasında yeniden parlayabileceğini vurguladı. Real Madrid'den ayrıldığı sezonun ardından yöneltilen eleştirileri de hafife alarak gülerek şöyle dedi: "Bu sezonun zor geçtiğini söyleyebilir miyiz? Mbappé için bu 'zor sezon', dünyadaki herhangi bir forvetin kariyerinde en iyi ve efsanevi sezon olarak kabul edilir. Bir yılda 40 gol atmak hayal kırıklığı yaratıyorsa, bu onun ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu gösterir. Bana göre bu hiç de kötü bir sezon değil."

Bouhba, Mbappé'nin boğucu bir baskı altında olduğu yönündeki söylemleri reddederek sözlerini tamamladı ve Les Bleus'un kaptanının Dünya Kupası atmosferiyle başa çıkmasını sağlayacak geniş bir deneyime sahip olduğunu belirtti. Tartışmayı kesin bir cümle ile sonlandırdı: "O, neslinin en iyi forveti... Nokta, bu kadar."