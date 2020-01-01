Pogba için dev takas planı: Dybala ve Bernardeschi

Juventus, Paulo Dybala ve Federico Bernardeschi karşılığında Paul Pogba'yı takıma katmak istiyor.

ESPN'in haberine göre , eski oyuncusu Paul Pogba'yı transfer etmek için önümüzdeki yaz sezonunda 'a Paulo Dybala ve Federico Bernardeschi'yi teklif etmeye hazırlanıyor.

Paul Pogba'nın Manchester United ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Yıldız oyuncu 1 yıllık oyuncu opsiyonunu kullandığı takdirde önümüzdeki yaz serbest oyuncu statüsüne girecek. Fransız orta saha oyuncusunun menajeri Mino Raiola'ya göre Pogba, United ile yeni bir sözleşmeye imza atmayacak. Habere göre çeşitli finansal problemler ile mücadele eden Manchester United'ın takas senaryolarına açık olduğu belirtildi. Bu iddialar göz önüne alındığında Juventus'un Dybala ve Bernardeschi ile Manchester United'ın kapısını çalması bekleniyor.

Bu sezon Manchester United formasıyla 16 maçta forma giyen Pogba, üç gol ve iki asistle oynuyor.

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Başarılı orta saha oyuncusu, 2016 yılında 105 Milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Juventus'tan ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutmuştu.