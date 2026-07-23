Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, sırt sakatlığının tedavisi için ameliyat olmaya hazırlanıyor. Bu durum, 2026-2027 sezonunun başında forma giyip giyemeyeceği konusunda büyük soru işaretleri doğuruyor.

İspanya'nın kaptanı, ülkesinin milli takımını 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıdıktan ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldıktan sonra milli takım görevinden dönmüştü. Ancak Manchester City şimdi temel taşı olan bu oyuncudan uzun bir süre yoksun kalacak.

"The Athletic" gazetesine göre Rodri, sırt sakatlığının tedavisi için ameliyat olacak ve iyileşmesi için net bir tarih belirtilmedi.

Bu sakatlık, Manchester City'nin yeni İtalyan teknik direktörü Enzo Maresca için ağır bir darbe niteliğinde. Maresca artık yeni sezona etkili yıldızı olmadan hazırlanmak zorunda.

Rodri'nin kulübüyle forma giymesi, Eylül 2024'te ön çapraz bağlarında yaşadığı yırtıktan bu yana bedensel sakatlıklardan etkilendi ve bu durum, 2024-2025 sezonunun maçlarının çoğunda sahada olamamasına yol açtı.

Ayrıca diz ve uyluk arka adalelerinde sonradan yaşadığı sorunlar, geçen sezon Premier Lig'de forma giymesini yalnızca 33 maçla sınırladı; bunların 17'sinde ilk on birde başladı.

Bu durum, 2024 Ballon d'Or sahibinin 2022-2023 sezonunda oynadığı belirleyici rolle taban tabana zıt bir tablo oluşturuyor. O sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Inter Milan karşısında galibiyet golünü atarak tarihi treble'ı kazanmıştı.

Bedensel talihsizliklerinden bağımsız olarak, İspanyol oyuncunun Etihad Stadyumu'ndaki geleceği, sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kala giderek artan spekülasyonlarla karşı karşıya.

Dünya Kupası'nın ardından sözleşme yenileme görüşmelerinin yapılması bekleniyordu. Ancak Rodri şu ana kadar buradaki kalışını uzatmaya yönelik herhangi bir istek göstermedi; birçok basın haberine göre Real Madrid'in kendisini kadrosuna katma girişimleri de söz konusu.

Ne var ki bu gelişmeler ve İspanyol yıldızın dönüşü için net bir tarihin olmaması, en azından bu yaz için, Real Madrid'in bu transferden vazgeçmesine yol açabilir.