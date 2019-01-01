Podolski'den Özil tavsiyesi!

Arsenal ve Galatasaray’ın eski golcüsü Lukas Podolski, Arsenal’e şampiyonluğun şifresini verdi.

2 sezon boyunca ’da top koşturan 33 yaşındaki santrafor Lukas Podolski, teknik direktörü Unai Emery’e birtakım tavsiyelerde bulundu.

Maç eksiğiyle ’ın 1 puan gerisinde bulunan Arsenal, Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veriyor. Takımın eski futbolcularından Podolski, takımın ilk 4’te kalması ve Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmesi konusunda Emery’e telkinlerde bulunduğunu belirtti.

Podolski’ye göre Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesinin en önemli faktörü, Mesut Özil'in daha fazla forma şansı bulması. 2014’de Mesut Özil ile birlikte Dünya Kupası kaldıran Podolski, FourFourTwo’ya verdiği röportajda şunları dile getirdi:

“Mesut, benim yakın arkadaşlarımdan biri. Sahada fark yaratan üst düzey bir futbolcu. Çok ince ve özel paslar atabiliyor.”

“Özil, Arsenal’i Şampiyonlar Ligi’ne taşıyabilecek kapasitede. İlk 11’de Mesut olduğu zaman, takım daha da iyi oluyor.”

“Arsenal, ligi ilk 4’ün içinde bitirmeli. Arsenal gibi büyük bir kulüp için, 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi’ne gidememenin bahanesi olamaz. Bu yüzden, Özil’e daha çok ihtiyaçları var.”