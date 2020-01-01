Podolski, Antalyaspor'da mutlu

Devre arasında takıma katılan Lukas Podolski, önümüzdeki sezona güçlü bir şekilde başlayacaklarını belirtti.

Antalyasporlu futbolcu Lukas Podolski, yeni sezona daha güçlü bir şekilde başlayacaklarını bildirdi.

Podolski, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 'a geldiğinde takımın zor bir durumda olduğunu hatırlattı.

Küme düşme tehlikesi ile ligin ikinci devresine başladıklarını aktaran Podolski, "Birlik olduk, yıkılmadık ve çok çalıştık. Taraftarımızın gücünü her zaman yanımızda hissettik. Savaştık ve üst üste çok iyi sonuçlar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla takım

Başkan Ali Şafak Öztürk, yönetim ve teknik heyete destekleri için teşekkür eden Podolski, "Belki de kimsenin bizlere inanmadığı bir dönemde şehir olarak bütünleştik. Bu şehir, çok farklı bir şehir. Yeni sezona güçlü bir şekilde ve enerjiyle başlayacağız. Antalya'ya geldiğim için ve Antalyaspor'a faydam olduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.