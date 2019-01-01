Pochettino'nun gözü Manchester United'da

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra ismi birçok kulüple anılan teknik direktör Mauricio Pochettino, İngiliz basınına göre Manchester United'ı bekliyor.

47 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, 'daki görevinden ayrılmasıyla birlikte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Manchester Evening News'da yer alan habere göre Pochettino, takımdaki geleceği sallantıda olan Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınması durumunda 'ın başına geçmek istiyor.

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Haberin devamında Pochettino'nun, geçtiğimiz kış Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra da Kırmızı Şeytanlar'a gitmek istediği bilgisine yer verildi.

Ayrıca 'in de Unai Emery'nin yerine Pochettino'yu düşündüğü belirtildi. Pochettino için ve 'in de devrede olduğu ifade edildi.

Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde tekliflere açık olduğunu ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini dile getirmişti.