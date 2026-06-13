Pochettino, Suudi Arabistan'daki şoku hatırlatarak herkesi uyarıyor

ABD Milli Takımı'nın Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ilk turunda Paraguay Milli Takımı'nı 4-1 mağlup ettikleri maçtan sonra büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Pochettino, "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada, oyuncuların ve teknik ekibin maçtaki performansları nedeniyle övgüyü hak ettiklerini vurguladı ve ABD milli takımının Dünya Kupası'ndaki ilk maçındaki performansından büyük gurur duyduğunu belirtti.

Pochettino, "Oyuncular ve teknik ekip bugün sergiledikleri performansla övgüyü hak ediyorlar ve onlarla gurur duyuyorum. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve bir başarı olmadığını çok iyi biliyoruz, ancak Dünya Kupası'ndaki açılış maçı her zaman zor ve karmaşıktır, özellikle de kendi sahanda ve taraftarlarının önünde oynadığında" dedi.

Arjantinli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular, özellikle maçın ilk 45 dakikasında harika bir şekilde galibiyete ulaştılar. Takım olağanüstü bir performans sergiledi ve rakibe kendi oyun stilini dayatmayı başardı."

Pochettino, yıldız oyuncu Christian Pulisic'in durumuna değindi ve maç sırasında bir çürük geçirdiği için önlem amaçlı olarak oyundan alındığını açıkladı. Pochettino, "Pulisic ilk yarıda bacağına hafif bir darbe aldı ve ardından biraz ağrı hissetmeye başladı. Onu riske atmak istemedik, bu yüzden oyundan almayı tercih ettik. Umarız bir sonraki maça hazır olur."

Maç sonrası basın toplantısında Pochettino, ABD'nin turnuvadaki ilk maçında elde ettiği galibiyeti kutladı, ancak aynı zamanda bu mükemmel başlangıcın ardından sakin kalmanın ve aşırı coşkuya kapılmamanın önemini vurguladı.

"Performans çok iyiydi. Bence harika oynadık ve bu galibiyetten çok mutluyuz, ancak bu sadece bir başlangıç. Grup aşamasında önümüzde iki maç daha var ve çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

"Bu başlangıcın tadını çıkarmalıyız, ancak gelişmeye devam etmemiz ve bu maçta sergilediğimizden daha iyi performanslar sergilemeye çalışmamız gerektiğini de unutmamalıyız" diye ekledi.

Arjantinli teknik direktör, maçın atmosferini övdü ve maça yoğun bir şekilde katılan ve maç boyunca takımı destekleyen Amerikan taraftarlarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Taraftarlar harikaydı ve takıma olağanüstü bir destek verdi. Bu seviyede oynamamıza ve galibiyet elde etmemize çok yardımcı oldular."

Ayrıca oyuncularının sergilediği takım oyununu da övdü ve ABD milli takımının, ister doğrudan ataklar, ister organize top hakimiyeti ve planlı takım hareketleri yoluyla olsun, teknik fikirlerini istenen şekilde uygulamayı başardığını vurguladı.

"Bizim için her şeyin yolunda gittiği bir geceydi. İyi bir maç çıkardık ve planladığımızın çoğunu hayata geçirdik, ancak çok güçlü bir takıma karşı oynadığımızı unutmamalıyız" dedi.

Pochettino, Paraguay milli takımının teknik direktörü ve vatandaşı Gustavo Alvaro'yu övme fırsatını da kaçırmadı ve onun olağanüstü bir teknik direktör olduğunu ve başarılı bir kariyere sahip olduğunu vurguladı. Pochettino, "Gustavo Alvaro harika bir teknik direktör ve bugün ulaştığı nokta, uzun yıllar süren çalışma ve çabanın bir sonucu" dedi.

Pochettino, sözlerini Paraguay milli takımına yönelik bir mesajla noktaladı ve ilk maçtaki yenilginin yolculuğun sonu anlamına gelmediğini vurgulayarak, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının başına gelenleri örnek gösterdi.

"Henüz hiçbir şey kesinleşmedi ve herkesin rekabet etme şansı var. Arjantin, Katar'daki Dünya Kupası'na Suudi Arabistan'a yenilerek başladı, ancak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Önemli olan turnuvaya nasıl başladığınız değil, turnuva boyunca nasıl geliştiğinizdir ve en önemlisi de turnuvayı nasıl bitirdiğinizdir" dedi.