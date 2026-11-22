Manchester United teknik direktörü Mauricio Pochettino, pazar akşamı Anfield'da Liverpool'a 4-0 yenildikleri maçın ardından büyük öfkesini dile getirdi. Pochettino, Leny Yoro'nun ilk dakikalarda kırmızı kart görmesi nedeniyle takımının karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldığı maçtaki koşullar yüzünden hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

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Son milli ara döneminde Michael Carrick'in yerine Manchester United'ın başına geçen Pochettino için Liverpool maçı, kulüpteki ilk karşılaşmaydı.

Sky Sports'a konuşan Pochettino, Premier Lig'deki serüvenine bu şekilde başlamayı istemediğini söyledi. Maçın yalnızca altı dakika sonra tamamen değiştiğini belirten Pochettino, bunun takımının hesaplarını ve rekabet şansını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

Pochettino, BBC'nin aktardığına göre şöyle devam etti: "Bu çok acı verici, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Premier Lig'deki serüvenime burada böyle koşullarda başlamam akıl alır gibi değil. Tek sorun, maçın altı dakika sonra tamamen değişmesi. Şimdi konuşup her şeyi açıklayabiliriz ama zarar çoktan verildi."

Manchester United teknik direktörü, oyuncuların karşılaşmada yaşananlardan derinden etkilendiğini vurguladı . Pochettino, maçın başında takımının haksız bir duruma maruz kaldığını düşünmesine rağmen oyunculardan sakin kalmalarını ve sinirlenmemelerini istediğini belirtti.

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Pochettino şöyle devam etti: "Bu gerçekten çok acı verici. Oyuncular bu tür durumların acısını hissediyor. Onlara sakin olmaları gerektiğini ve yaşananların tamamen haksız bir durum olduğunu söyledim."

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Hakem kararına itiraz etmesine rağmen Pochettino, takımının sorumluluk alması ve oyuncuların saha içindeki kararlarını geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Performansın hakem tartışmalarından bağımsız olarak kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pochettino sözlerini şöyle açıkladı: "Konsantrasyonumuzu artırmamız, sahada daha iyi kararlar vermemiz ve çok daha iyi olmamız gerektiğini de kabul etmeliyiz. Kendimizi eleştirmeliyiz ama aynı zamanda maç sırasında yaşanan ve memnun kalmadığımız bazı pozisyonları da tartışmalıyız."

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Pochettino, Leny Yoro'nun 8. dakikada kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili de şunları söyledi: "Top kaleciye doğru gidiyordu. Bence o pozisyonda VAR'a bakarsanız, şu anda kameralarda gördüğümüz gibi Leny Yoro'nun Alexander Isak'ı düşürmek gibi bir niyetinin asla olmadığını görürsünüz."

"Forvet topun kaleciye gittiğini gördü, koşusunu biraz yavaşlattı ve yere düştü" diyen Pochettino, pozisyonun kırmızı kartı gerektiren net bir gol fırsatının engellenmesi olarak değerlendirilmesine itiraz etti.

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Pochettino, maçın ilk dakikalarında yaşanan başka bir pozisyona da dikkat çekerek Jeremy Jacquet ile Bryan Mbeumo arasındaki temasta hakemin tutumunun incelenmesini istedi. İki pozisyon arasında benzerlik olduğunu savunan Pochettino, Manchester United lehine penaltı verilebileceğini düşündüğünü belirtti.

Pochettino, "Ama 6. dakikaya, özellikle de Jacquet'nin Mbeumo'ya müdahalesine bakarsak ikisinin benzer olduğunu görüyoruz, değil mi? Hareketleri karşılaştırdığınızda bu penaltı değil mi?" dedi.

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Teknik adam, Manchester United'ın maçın başında gol bulması halinde karşılaşmanın seyrinin ve performansının nihai değerlendirmesinin değişebileceğini kabul etti. Ancak karşılaştığı zor koşullara rağmen sorumluluk almaya ve takımla çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Pochettino şöyle konuştu: "Altı dakika sonra gol atsaydık kesinlikle farklı konuşuyor olurduk. Ama bu bazen sorumluluk almamız gereken durumlardan biri. Ben de sorumluluk almak ve zorlamaya devam etmek için buradayım."

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Pochettino, açıklamalarını hakem kararlarına saygı duyduğunu belirterek tamamladı. Bununla birlikte takımını savunma ve itirazını dile getirme hakkının bulunduğunun altını çizen Pochettino, Yoro'nun kırmızı kartı hak etmediği görüşünü yineledi.

Pochettino, "Yaşananları değiştirmeyeceğim. Saygı çok önemli. Aynı zamanda takımımı savunmalı ve görüşümü ifade etmeliyim. Bu hareketin futbol dünyasındaki herkes için açık olduğunu düşünüyorum, kırmızı kartı hak etmiyordu" ifadelerini kullandı.