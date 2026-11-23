Manchester United, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen İngiliz golcü Ivan Toney'yi önümüzdeki devre arası transfer döneminde kadrosuna katma ihtimalini değerlendirmek için harekete geçti. Kulüp hücum hattını güçlendirmek isterken oyuncu da Premier Lig'e dönmeye ilgi duyuyor.

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İngiliz "TEAMManchester United, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen İngiliz golcü Ivan Toney'yi önümüzdeki devre arası transfer döneminde kadrosuna katma ihtimalini değerlendirmek için harekete geçti. Kulüp hücum hattını güçlendirmek isterken oyuncu da Premier Lig'e dönmeye ilgi duyuyor.talk" sitesinin özel haberine göre, aracılar Toney'nin Premier Lig'e transfer olma ihtimalini araştırmak için perde arkasında harekete geçti ve aralarında Manchester United'ın da bulunduğu ilgili kulüplerle temas kurdu. Kırmızı Şeytanlar, 30 yaşındaki golcünün transferi konusunda şimdiden sorgulamalar aldı.

Taraflar, anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olarak tamamlanması ihtimalini değerlendiriyor. Toney'nin Al Ahli ile 18 ay daha süren bir sözleşmesi bulunmasına rağmen oyuncunun Suudi Arabistan Ligi'nden ayrılıp Avrupa sahalarına dönme isteği oldukça güçlü.

Henüz resmi bir müzakere olmasa da dosyaya yakın kaynaklar, Suudi kulübüyle anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu düşünüyor.

Bu sezon Al Ahli'de etkileyici bir gol performansı sergileyen Toney, ilk 11'de sahaya çıktığı 15 maçta 16 gol attı. Deneyimli forvet, İngiltere Milli Takımı'nın Avrupa Uluslar Ligi için açıkladığı son kadroya alınmamasına rağmen hücumdaki kalitesini kanıtlamayı sürdürüyor.

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Manchester United, takımın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun talebi doğrultusunda ocak ayından önce yeni bir santrfor transferini öncelikleri arasına aldı. Pochettino, sezonun ikinci yarısına hazırlık kapsamında hücumdaki seçeneklerini artırmak istiyor.

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Kulüp yöneticileri Toney'yi Premier Lig'de büyük deneyime sahip, uzun bir uyum sürecine ihtiyaç duymadan takıma katkı sağlayabilecek bir golcü olarak görüyor.

Transfer sürecindeki dikkat çekici gelişme ise İngiliz sitesinin bilgilerine göre Toney'nin bizzat Manchester United'a gitmeyi tercih etmesi. Ancak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen tek kulüp United olmayacak. Londra'dan üç kulüp, Arsenal, Chelsea ve Tottenham da devre arası transfer dönemi öncesinde golcünün durumunu yakından takip ediyor.

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İngiliz kulüpleri arasındaki bu rekabet, özellikle birden fazla takımın önümüzdeki süreçte hücum hattını güçlendirmek istemesiyle Manchester United için zorlu bir sınav oluşturuyor. Toney ise Premier Lig'e dönüşün, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı'nın planlarında yeniden yer edinmesi ve EURO 2028'de forma şansı için mücadele etmesi adına kendisine fırsat sunmasını umuyor.