Manchester United'da yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'yu Old Trafford'da bekleyen görevin ne kadar zor olduğunun anlaşılması için uzun süre gerekmedi. Arjantinli teknik adamın yalnızca üç maçının ardından takım kendini ağır sonuçlarla dolu bir serinin içinde buldu. Bu seri, takımın adını altmış yılı aşkın süredir görülmeyen "olumsuz" tarihi kayıtlara yeniden taşıdı ve Pochettino'nun kulüpteki başlangıcını erkenden baskı altına soktu.

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Bu cumartesi akşamı Premier Lig'in 12. haftasında Brentford'a 4-0 yenilen United , ligde üst üste dört ya da daha fazla gol yediği 3 maçlık bir seriyi tamamladı. Squawka'nın paylaştığı istatistiğe göre bu durum takımın başına 1961'den bu yana gelmemişti. United'ın fileleri önce Aston Villa, ardından Liverpool ve son olarak Brentford karşısında dörder kez havalandı.

Seri, 8 Kasım'da (önceki teknik direktör Michael Carrick yönetiminde) Aston Villa ile 4-4 berabere kalınan maçla başladı. Ardından aynı ayın 22'sinde Liverpool'a 4-0 yenilen takım, bugün 28 Kasım'da da Brentford karşısında aynı skorla kaybetti. Böylece United art arda üç maçta 12 gol yedi ve yalnızca dört gol atabildi; bu gollerin tamamı Aston Villa maçında geldi.

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İş yalnızca yenilen gollerle de sınırlı kalmadı. Mister Chip'in X platformunda paylaştığı bilgiye göre Manchester United, Aralık 1963'ten bu yana ilk kez İngiltere'nin en üst liginde art arda iki maçı dört ya da daha fazla gol farkıyla kaybetti.

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Opta da aynı istatistiği doğruladı ve takımın ligde art arda iki maçı en az dört gol farkla en son 1963'teki Boxing Day'de kaybettiğini belirtti.

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Bu rakamlar, Pochettino'nun ilk maçlarına denk geldi. Pochettino, takımla oynadığı ilk üç karşılaşmada galibiyet alamadı. Teknik adam ilk maçında ligde Liverpool'a 4-0 yenildi, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile 2-2 berabere kaldı ve bu akşam da Brentford karşısında aynı skorla ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.

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Manchester United'ın bu sezon ligdeki performansına bakıldığında Brentford yenilgisi takımın altıncı mağlubiyeti oldu. Beş beraberlik ve yalnızca bir galibiyeti bulunan United, 12 maçta 8 puanda kaldı. İlk 11 haftada 8 puan toplayan takım, bugün aldığı yeni yenilgiyle puan tablosunda 19. sırada (sondan ikinci) kalmaya devam etti.

Brentford ise ligdeki beşinci galibiyetini alarak puanını 20'ye yükseltti. Beş beraberlik ve iki yenilgisi bulunan takım beşinci sıraya yükseldi.

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Brentford ayrıca hücumdaki etkinliğinden ve ev sahibinin tekrarlanan savunma hatalarından yararlanarak Premier Lig'de Old Trafford'da Manchester United'a karşı ilk galibiyetini elde etti.

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