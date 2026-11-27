Manchester United teknik direktörü Mauricio Pochettino, Premier Lig'in 12. haftasında yarın (cumartesi) Old Trafford'da oynanacak Brentford maçı öncesinde oyuncularının hazır olma durumunu değerlendirdi.

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Kötü sonuçlarla boğuşan Manchester United, 8 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor.

Ligde Liverpool'a 4-0 yenilen ve Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile 2-2 berabere kalan Pochettino, United'daki ilk galibiyetinin peşinde.

Manchester United, bugün (cuma) Portekizli kaptanı Bruno Fernandes'in sözleşmesini aktif hale getirdi ve oyuncunun Haziran 2028'e kadar takımda kalmasını garantiledi. Pochettino ise Portekiz'deyken yakalandığı rahatsızlık ve Sporting Lizbon ile oynanan son maçın ardından hissettiği fiziksel sorun nedeniyle oyuncunun Brentford karşısında forma giymeye ne kadar hazır olduğu hakkında konuştu.

Bugün (cuma) basın toplantısı düzenleyen Pochettino, Sky Sports sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Henüz bilmiyoruz. Portekiz'de bir virüs kaptı , maçı da bir sorunla tamamladı ve bugün antrenmana katılamadı. Gün içinde ve yarın uyandığında durumunun nasıl olacağını göreceğiz. Onu oynatarak risk almayacağız."

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Pochettino, Marcus Rashford'un sakatlıktan dönüş sürecindeki son duruma ilişkin olarak ise "Bireysel çalışıyor ve kendini çok daha iyi hissetmeye başladı" dedi.

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Arjantinli teknik adam, gereğinden fazla nazik biri olarak nitelendirilmesine ise şöyle yanıt verdi: "Sözlerimi yanlış anlamayın. Bazen 'nazik' ve 'iyi' kelimelerini birbirine karıştırıyoruz. Ama ben nazik değilim, yine de iyi olmamız gerekiyor. İkisi arasında fark var. Nazik değilim, iyi olmaya çalışıyorum. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Baskı yapmamız ve güçlü olmamız gerektiğini biliyoruz ama aynı zamanda ilişkiler de kurmamız gerekiyor. Bunlar farklı şeyler ve her birinin farklı bir anlamı var."

Pochettino, Manchester United'ın mevcut durumuna da değindi: "Durum neyse o. Bu, farklı açılardan kendini gösteren bir gerçek. Bizim görevimiz takıma gerçekten inanmak, diğer unsurların yanı sıra güven, inanç ve huzur inşa etmek. Fikirlerimizi kısa sürede oyunculara aktarmaya, nasıl oynamak istediğimiz ve sahada uygulamak istediğimiz anlayış konusunda net ve kararlı olmaya çalışıyoruz. Bana sorarsanız, bir haftalık çalışmanın ardından her şey olumlu. Bu yüzden gelişim için biraz zamana ihtiyaç var."

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Manchester United teknik direktörü, takımın geleceği ve kadro yapılanmasıyla ilgili kararlarda yer alacağını vurguladı: "Gelecekte elbette, ama şu anda tüm fikirlerimizi takıma aktarmaya odaklanıyoruz."

Pochettino şöyle devam etti: "Bir teknik direktörün takım kurma sürecini etkileyen kararlarda yer almaması mantıklı değil. Bana göre bu, Manchester United için bir fayda. Eğer sürece dahil olmazsam ve kendimi tanımadığın, belki de istemediğin ya da anlaşamadığın oyuncuları çalıştırırken bulursam, bu bana uymaz."

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Arjantinli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm çalışma yöntemlerine saygı duyuyorum ama sorumluluğumu üstleneceğim ve herkes bu konularda söz sahibi olacağımı bilecek. Son birkaç gündür konuştuğumuz şey de bu."

Pochettino, teknik ekibin omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğünün de altını çizdi: "Teknik direktör olmak sadece 11 oyuncu seçmek anlamına gelmiyor. Perde arkasında yürütülen çalışmayı ve takımın nasıl kurulacağını değerlendirmeyi, analiz etmeyi de gerektiriyor. Teknik ekibin omuzlarındaki sorumluluk muazzam."

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Arjantinli teknik adam, Manchester United'da liderlik rolünü üstlenebilecek oyuncuların kim olduğu sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şu anda bunu biz üstleniyoruz, takımı ben yönetiyorum. Oyunculardan beklentilerimizin boyutu konusunda dikkatli olmalıyız. İhtiyacımız olan şey liderlik, çünkü mevcut durumun farkındayız. Ayrıca oyunculara kendileriyle ve takımla ilgilenmeleri için mümkün olduğunca fazla özgürlük ve zaman tanımalıyız."

Pochettino şunları ekledi: "Gelişime odaklanmaları gerekiyor. Mesele, liderlikten sorumlu birinin, yönetimi üstlenen bir başkasının ya da seyahat edip etmeyeceğimize, ne zaman edeceğimize karar veren bir oyuncunun olması değil. Hayır, oyuncular kendi görevlerini yerine getirmeye odaklanmalı. Kulübün yönetimini ve organizasyonunu üstlenmek oyuncuların sorumluluğu değil, bu konuda dikkatli olmalıyız."

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Pochettino, Manchester United oyuncularının kendi tarzına uyum sağlaması konusunda karşılaştığı zorluklardan da bahsetti: "Oyuncularla doğru şekilde ilgilenmemiz, onları yeni şeyler yapmaya zorlamamız ve kendileri için rahat olmayan bir alana sokmamız gerekiyor. Konfor alanlarında kalmalarına izin verirsek, bizim de başımıza geldiği gibi olur: Her şeye sahip olduğunuzda yağmura ya da soğuğa çıkmak zorlaşır."