Pochettino, güvendiği Juventuslu orta saha oyuncusunun Manchester United'a transferini planlıyor

İddialara göre Mauricio Pochettino, yeniden şekillenen Manchester United kadrosunu güçlendirmek için Juventus yıldızı Weston McKennie'yi öncelikli hedef olarak belirledi. Tottenham'ın eski teknik direktörü, uluslararası arenada birlikte geçirdikleri dönemde güçlü bir bağ kurduğu Amerikalı orta saha oyuncusuyla yeniden çalışmak istiyor.

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Millî takım görevinden Premier League'de yeniden buluşmaya

Pochettino, Manchester United'ın başına resmen geçti. Eski orta saha oyuncusu Michael Carrick'in yönetimindeki son sekiz Premier League maçında galibiyet alamamasının ardından görevi devraldı. Ancak Arjantinli teknik direktörün önceliği, Haiti ile oynanacak iki ayaklı CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final eşleşmesi için görevine devam ettiği ABD Millî Takımı'ndaki sorumluluklarını tamamlamak.

Pochettino yönetiminde öne çıkan isimlerden biri, kısa süre önce Haiti karşısında alınan 6-0'lık farklı galibiyette gol atan McKennie oldu. Orta saha oyuncusunun enerjisi ve taktiksel esnekliği, United'ın yeni teknik direktörünü etkiledi ve Premier League'e transfer olabileceği yönündeki spekülasyonları beraberinde getirdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Pochettino, orta sahasını yeniden yapılandırırken Juventus'un vazgeçilmez isimlerinden McKennie'yi de Old Trafford'a getirip bu yapılanmanın temel taşlarından biri hâline getirmeyi ciddi biçimde değerlendiriyor.

Torino'dan ayrılmanın bedeli

Juventus, 28 yaşındaki oyuncuya Haziran 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme vererek ona bağlılığını kısa süre önce göstermiş olsa da İtalyan devi satışa yine de sıcak bakabilir. CEO Giovanni Carnevali, uygun bedel teklif edilirse kadrodaki hiçbir oyuncunun gerçekten 'satılamaz' olmadığını sık sık dile getirdi. Bu yaklaşım Manchester United'a bir umut ışığı yakıyor. Ancak İtalyan yayın organı, özellikle de yerine oyuncu bulmanın daha zor olduğu sezon ortasındaki ocak transfer döneminde Juventus'u satışa ikna etmek için 'akıl almaz' bir teklif gerekeceğini belirtiyor.

Juventus'un mevcut teknik direktörü Luciano Spalletti, McKennie'nin çalışma azmini ve çok yönlülüğünü çok beğeniyor. Orta saha oyuncusu, 241 maçla Juventus'un mevcut kadrosunda kulüp formasıyla en çok maça çıkan isim konumunda. Spalletti, özellikle Manuel Locatelli ve Khephren Thuram gibi diğer orta saha oyuncularının son dönemdeki sakatlık sorunları nedeniyle McKennie'yi Torino'da tutmayı tercih eder.

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Taktiksel uyum ve kadro derinliği

Spalletti, bu sezon McKennie'yi sık sık orta sahanın daha ileri bir rolünde kullandı. Juventus teknik direktörü, oyuncunun ceza sahasına geç koşular yapma ve skora katkı sağlama becerisinden yararlandı. Bununla birlikte Spalletti'nin bu bölgede hücum seçenekleri de az değil: Kerim Alajbegovic, Nico Gonzalez, Francisco Conceicao ve Edon Zhegrova'nın yanı sıra, oynamaya hazır olduğunda Kenan Yildiz de kadroda bulunuyor.

McKennie, 2020'de Schalke'den Juventus'a katılarak kulübün formasını giyen ilk, Serie A'da oynayan ise toplamda beşinci Amerikalı futbolcu olarak tarihe geçti. Orta saha oyuncusu, Ocak 2023'te başlayan altı aylık Leeds United kiralık dönemi de dâhil olmak üzere Torino'da geçirdiği süre boyunca Juventus'un iki Coppa Italia ve bir Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulundu.

Venezia maçı yaklaşırken McKennie'nin bu sezonki rakamları

McKennie, bu sezon şu ana kadar Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı; bir gol ve bir asist kaydetti. Serie A'da 18 puanla yedinci sırada bulunan Juventus, lider Lazio'nun 11 puan gerisinde. Takım, mevcut millî aranın ardından 22 Kasım'da Venezia'yı ağırlayarak lig maçlarına dönecek.