Pochettino, Guardiola'nın Manchester City'den kovulması gerektiği konusunda şaka yaptı

Mauricio Pochettino, PSG'den Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı için gönderilmediğini Pep Guardiola örneğiyle anlattı.

Pochettino, yaşanan bir takım sorunların ardından PSG'den ayrıldı

Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin bu ayrılıkta etkili olduğu söyleniyor

Arjantinli çalıştırıcı, Guardiola'yı örnek göstererek bu iddiaları yalanladı

NE OLDU? Pochettino, Paris ekibinde sadece 17 ay çalıştıktan sonra Ligue 1'de şampiyonluk yaşamasına rağmen geçtiğimiz yaz görevinden ayrıldı. Birçok kişi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elendikleri için bu ayrılığın geldiğini düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Pochettino, Paris Saint-Germain'den Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı yüzünden ayrılmadığını Guardiola'yı örnek göstererek açıkladı. Arjantinli teknik direktör, eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak takımlar için bir kriter olsaydı Pep Guardiola'nın çoktan kovulması gerektiğini düşünüyor: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığım için PSG'den ayrılmadım. Eğer böyle olsaydı Pep Guardiola'nın çoktan yedi veya sekiz kez kovulması gerekirdi! Söylenenler gerçek değil."

BÜYÜK RESİM: Ne PSG ne de Manchester City, Avrupa'nın en prestijli kupasında şampiyonluk yaşayamadı. Son on yılda büyük geçiş yaşayan her iki takım da müzelerindeki bu eksiği gidermek istiyor.

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POCHETTINO İÇİN SIRADA NE VAR? Tottenham ve PSG'nin eski teknik direktörü şu anda serbest ancak yeni bir takım arayışında. Geçtiğimiz günlerde bir milli takımı çalıştırma konusunda açık olduğunu söyledi.